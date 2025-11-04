Piano Statunitense per una Forza di Sicurezza Internazionale a Gaza nel 2025: Prospettive e Impatti

La situazione nella Striscia di Gaza sta per affrontare una possibile evoluzione significativa grazie a una bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo documento, secondo quanto riportato da Axios, fungerà da base per i prossimi negoziati tra i membri del Consiglio, con l’intento di avviare la discussione su un intervento internazionale volto a stabilizzare la regione.

Il piano statunitense per Gaza

La proposta prevede l’implementazione di una forza di sicurezza internazionale (Isf) a Gaza, operativa per almeno due anni. I dettagli di questa bozza, definita sensible ma non secretata, suggeriscono un ampio potere di intervento per gli Stati Uniti e i paesi partecipanti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della Striscia fino al 2027, con possibilità di estensioni successive.

Mandato e missione della forza

Un funzionario statunitense ha chiarito che la Isf avrà un mandato di imposizione, piuttosto che di mantenimento della pace. La forza sarà composta da contingenti di vari paesi e lavorerà in sinergia con un organo denominato “Board of Peace”, presieduto da Donald Trump. Questo organo avrà il compito di gestire le operazioni e garantire la sicurezza, rimanendo in carica fino al 2027.

Secondo quanto indicato nella bozza, la Isf avrà la responsabilità di proteggere i confini di Gaza con Israele e l’Egitto, salvaguardare i civili e facilitare i corridoi umanitari. Inoltre, la forza internazionale si occuperà della formazione di una nuova polizia palestinese, collaborando con essa per raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

Obiettivi a lungo termine e riforme

Il piano prevede un processo di smilitarizzazione della Striscia di Gaza, che include la distruzione delle infrastrutture militari e il disarmo di gruppi armati non statali, tra cui Hamas. Qualora questi non si disarmassero volontariamente, l’Isf interverrà per garantire l’adempimento di tale mandato.

Collaborazione internazionale e locale

Il piano statunitense ha già attirato l’interesse di paesi come Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia, che hanno manifestato la volontà di contribuire alla missione di sicurezza. La bozza prevede che la forza operi sotto un comando unificato accettabile per il Board of Peace e che le operazioni siano condotte in collaborazione con Egitto e Israele, al fine di garantire una gestione efficace della sicurezza nella regione.

Il Board of Peace avrà il compito di raccogliere fondi per la ricostruzione di Gaza, fino al completamento delle necessarie riforme da parte dell’Autorità Palestinese. A supporto di questa iniziativa, un comitato tecnocratico palestinese, apolitico, gestirà le operazioni quotidiane nella Striscia.

Implicazioni per la regione

Il piano degli Stati Uniti, se implementato, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la regione di Gaza, creando nuove opportunità per la stabilità e la sicurezza. Tuttavia, il successo della missione dipenderà dalla cooperazione tra le diverse parti coinvolte e dalla volontà di affrontare le sfide attuali.

La bozza di risoluzione evidenzia la necessità di procedere con cautela, assicurando che ogni azione intrapresa dalla Isf<\/strong> sia conforme al diritto internazionale<\/strong>, inclusi i principi del diritto umanitario. L’efficacia di questo intervento internazionale verrà monitorata attentamente dalla comunità globale, in un momento in cui la pace duratura è fondamentale.