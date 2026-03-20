Il tema della sicurezza interna e del contrasto alle minacce terroristiche torna in primo piano alla luce dei più recenti fatti di cronaca e delle valutazioni delle autorità competenti. In questo contesto si inserisce il ruolo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, impegnato nella convocazione del comitato antiterrorismo, strumento centrale per l’analisi dei rischi e il coordinamento tra istituzioni e apparati di sicurezza.

Esplosione mortale a Roma e indagini su matrice anarchica

Un’esplosione con il crollo del tetto di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma, ha provocato la morte di due persone rimaste intrappolate tra le macerie. In un primo momento si era ipotizzato che si trattasse di senza dimora, ma gli approfondimenti degli investigatori hanno indirizzato le verifiche verso l’area anarchica riconducibile ad Alfredo Cospito, facendo emergere l’ipotesi che le vittime stessero preparando un ordigno artigianale, per un attentato, esploso accidentalmente.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino dopo la segnalazione di un guardiano, mentre alcuni residenti avevano riferito un forte boato già la sera precedente. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi già noti per la militanza anarchica. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica, individuare eventuali collegamenti e chiarire se l’episodio sia collegato ad altre attività o obiettivi sensibili, mentre la Procura ha aperto un fascicolo coordinato dal pool antiterrorismo.

Piantedosi convoca il comitato antiterrorismo al Viminale: quali decisioni verranno prese

Domani alle 12, presso il Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi guiderà una riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. All’incontro prenderanno parte i responsabili delle forze di polizia e i vertici dell’intelligence, chiamati a confrontarsi sul quadro della sicurezza interna e sulle possibili criticità legate alle minacce di matrice estremista. L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso i movimenti anarchici, indicati dagli apparati informativi come una delle principali fonti di rischio sul territorio nazionale, anche alla luce dei più recenti sviluppi investigativi.

Al Comitato antiterrorismo convocato al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si prevede un focus sull’analisi del recente episodio avvenuto a Roma e sulle possibili connessioni con ambienti radicali. L’incontro servirà inoltre ad aggiornare il quadro delle minacce interne, rafforzare il coordinamento tra forze di polizia e intelligence e valutare eventuali misure di prevenzione a tutela degli obiettivi sensibili e delle infrastrutture strategiche.