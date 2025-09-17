Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Napoli per aver picchiato la moglie invalida e la figlia.

Picchia moglie e figlia: arrestato 61enne a Napoli

Altro episodio di violenza domestica, questa volta siamo a Varcaturo, nel Napoletano, dove un uomo di 61 anni è stato arrestato per aver picchiato la moglie e la figlia.

E’ stata proprio la figlia, di anni 31, ad allertare le forze dell’ordine dopo l’ennesima aggressione subita da lei e dalle madre, col padre che le avrebbe anche urlato “Sei brutta e grassa”. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la giovane con il naso sanguinante, le labbra tumefatte e il volto gonfio. La madre, 57 anni, presentava invece diversi lividi. Portate entrambe in ospedale con prognosi di 42 giorni per entrambe.

Napoli, il racconto della figlia picchiata dal padre

La 31enne picchiata assieme alla madre dal padre di 61 anni, ha raccontato ai carabinieri le vessazioni subite, descrivendo un quadro di maltrattamenti reiterati nel tempo, il tutto documentato da foto e video che la giovane aveva nel cellulare. In passato aveva anche strappato il cuoio cappelluto alla moglie invalida. Quest’ultimo episodio è scaturito nel momento in cui madre e figlia hanno consigliato all’uomo di andare al lavoro, scatenando così la sua ira. Fino a ora le due donne non avevano avuto il coraggio di denunciare.