Picchiata insieme al figlio autistico, due arresti per rapina

Lo scorso 29 settembre lei venne picchiata insieme al figlio autistico ed in pochi giorni gli inquirenti mettono a segno due arresti per una rapina fallita. Terrore in una casa della Campania dove due malviventi avevano fatto irruzione con l’intento di rapinare gli occupanti e si sarebbero lasciati andare ad una bruta violenza.

I media spiegano che i carabinieri operanti sul territorio di Villa di Briano hanno individuato i presunti autori di quello che viene definito “l’efferato colpo tentato nel tardo pomeriggio del 29 settembre scorso”.

In quelle circostanze una donna di 84 anni venne brutalizzata mentre era in casa col figlio autistico da un rapinatore armato di pistola. E furono momenti di assoluto terrore: il malvivente mise l’arma in bocca alla vittima per farsi consegnare soldi e gioielli che aveva in casa.

La donna rifiutò e allora l’uomo colpì anche il figlio alla testa col calcio della pistola.

La rapina andò male e l’aggressore si allontanò “a bordo di una Mercedes guidata da un complice”. Le vittime furono soccorse da un vicino e partirono le indagini dei carabinieri che grazie anche ad alcune videoriprese hanno permesso di individuare sia l’autore materiale della rapina che il complice.

E qui l’amara sorpresa: il guidatore dell’auto era un nipote acquisito della vittima che con lei aveva avuto screzi economici.