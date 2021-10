Piemonte, 13enne muore incastrato nel divano letto

Un giovane di soli 13 anni è morto con la testa incastrata nel divano letto. Al momento della tragedia era a casa da sola.

Una tragedia ha scosso la città di Asti. Un giovane di appena 13 anni è morto nel modo più impensabile possibile, intrappolato nel divano letto di casa. Sarebbero ancora diversi gli aspetti della vicenda che non sarebbero ancora chiari. Secondo prime ricostruzioni il giovane era a casa da solo.

A scoprire quanto successo, il cugino del ragazzino che, nel pomeriggio di domenica 3 ottobre, era andato a trovarlo. Per il 13enne non ci sarebbe stato tuttavia nulla da fare.

13enne morto incastrato divano, le cause decesso

Rimarrebbe dunque ancora un’incognita come il 13enne possa aver trovato la morte. Pare che infatti che la causa del decesso sia dovuta ad una molla difettosa. Il cedimento della molla avrebbe portato il divano a richiudersi, anche per via della corporatura esile del ragazzino, rimanendo dunque soffocato.

Il piccolo rimasto quindi intrappolato, non è più riuscito a liberarsi dal peso del divano. Per il 13enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Solo in casa, il padre era assente in quanto era rientrato in Senegal per qualche giorno.

13enne morto incastrato divano, i soccorsi

A dare per primo l’allarme sarebbe stato il cugino del ragazzino, che nel pomeriggio si era recato nell’abitazione per portare la spesa.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno eseguito le verifiche del caso. Con loro sarebbero arrivati inoltre anche i vigili del fuoco che hanno avuto il delicato compito di estrarre il corpo del ragazzino dal divano letto. Una volta terminate le operazioni, il corpo senza vita del 13enne sarebbe stato restituito alla famglia. Stando a quanto appreso il ragazzino viveva nell’abitazione insieme ai genitori.

13enne morto incastrato divano, resta da capire se la molla fosse difettosa

Nel frattempo rimarrebbe da capire se la morte del ragazzino sia dovuta veramente ad una molla difettosa o se sia stato lui ad azionare il meccanismo del divano letto.

13enne morto incastrato divano, 50enne deceduto a Camugnano

Nel mese di aprile un uomo, titolare di una nota azienda nel bolognese, è deceduto mentre stava riparando la caldaia in una scuola. L’uomo di 50 anni ha trovato la morte rimanendo incastrato nel pozzetto. Sfortunatamente per lui non c’è stato alcuno scampo. Il 50enne è stato ritrovato dal fratello che ha fatto il possibile per salvarlo, ma senza successo.