Una piena improvvisa del fiume Piave ha sorpreso sette giovani mentre si trovavano su un isolotto nei pressi di Fagarè di San Biagio. Le acque in rapido aumento hanno bloccato il gruppo, rendendo impossibile il rientro a terra. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, con l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e squadre fluviali, impegnate nel recupero in sicurezza dei ragazzi.

Maltempo diffuso in Italia: temporali, frane e danni sparsi

L’Italia continua a essere colpita dal maltempo con temporali intensi e frane in diverse regioni. In Veneto, la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per temporali su due bacini e gialla per il resto del territorio, valida dalle 18 di oggi alle 9 di domani. Anche in Friuli Venezia Giulia è scattata un’allerta gialla per piogge e vento forte dalle 20 di stasera fino a domani mattina.

Ieri sera una frana a Val Senales ha coinvolto due auto, senza feriti; la strada resta chiusa per la rimozione dei detriti e per valutare eventuali nuovi rischi. Un’altra frana si è verificata a Cesana Brianza, senza danni, con i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

A Bacoli (Napoli) si è abbattuta una bomba d’acqua storica, con 90 mm di pioggia in meno di un’ora, record nella provincia. Nel Perugino, una tromba d’aria ha causato ingenti danni a Gualdo Cattaneo, con tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Nel Lazio, una forte grandinata ha colpito la zona nord di Frosinone, causando danni soprattutto alle coltivazioni e alle auto.

Piena improvvisa sul Piave: sette giovani bloccati su un isolotto, attivati i soccorsi

Sono momenti di grande apprensione per questo gruppo di amici. L’episodio avviene nella stessa area dove, lo scorso 18 giugno, un giovane ha perso la vita annegando mentre si trovava con alcuni amici su una delle “spiaggette” lungo il greto del fiume.

Un’improvvisa ondata di piena sul fiume Piave ha colto di sorpresa sette ragazzi bloccati su un isolotto a Fagarè di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

Sul luogo sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del Suem 118, impegnati nelle operazioni per riportare in sicurezza il gruppo sulla riva. I ragazzi hanno lanciato l’allarme quando l’aumento repentino del livello dell’acqua e la corrente impetuosa hanno reso impossibile il loro ritorno a terra. Due elicotteri stanno sorvolando l’isolotto per supportare le operazioni di recupero, utilizzando il verricello per soccorrere i giovani.