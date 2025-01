Domenica In, il dolore di Pierpaolo Pretelli: "Vedo il mio primo figlio due v...

Domenica In, il dolore di Pierpaolo Pretelli: "Vedo il mio primo figlio due v...

Ospite a Domenica In, Pierpaolo Pretelli ha parlato del piccolo Kian e della situazione difficile con il suo primo figlio.

Pierpaolo Pretelli è stato ospite a Domenica In nella puntata del 26 gennaio. Nel salotto di Mara Venier, ha condiviso la felicità di essere padre del piccolo Kian, nato dalla relazione con Giulia Salemi. Tuttavia, Pretelli ha anche parlato di Leonardo, il suo primo figlio di 7 anni, nato dalla precedente storia con Ariadna Romero. Il bambino vive a Miami con la madre, e questa distanza ha spinto il papà a confidare il dolore di non poterlo vedere quanto vorrebbe.

Pierpaolo Pretelli e la sofferenza per la lontananza dal figlio Leonardo

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è sbocciato nel 2015, coronato dalla nascita del piccolo Leonardo nel 2017. Nonostante i tentativi di salvare la relazione, la coppia non è riuscita a farla funzionare. La situazione si è complicata ulteriormente quando Ariadna ha scelto di trasferirsi a Miami, rendendo più difficile il legame tra Pierpaolo e il figlio. Nonostante tutto, lo scorso anno lei aveva dichiarato:

“Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”.

A Domenica In, però, Pierpaolo si è lasciato andare alle confessioni e non ha nascosto il dolore che prova per questa situazione:

“Andiamo a Miami due volte all’anno. Mi manca condividere con lui la quotidianità. Presto conoscerà il fratellino, abbiamo fatto una videochiamata mentre eravamo in ospedale e quando l’ha visto ha urlato contento”.

Pierpaolo Pretelli e l’arrivo del piccolo Kian in famiglia

Dopo la fine della storia con Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli ha trovato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Pretelli e Giulia Salemi, entrambi concorrenti nell’edizione del 2018, hanno vissuto mesi a stretto contatto, costruendo giorno dopo giorno un legame sempre più intenso.

Il 16 gennaio 2025, a pochi giorni dal parto avvenuto il 10 gennaio, è arrivato l’annuncio tanto atteso, i due sono diventati genitori del piccolo Kian. A tal proposito, il papà a Mara Venier ha raccontato:

“E’ stata una gioia incredibile, una grande emozione sentire i primi pianti”.

Su Giulia Salemi, invece, ha sottolineato: