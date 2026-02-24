Nelle ultime settimane il nome di Pilar Fogliati è emerso negli Epstein Files, l’enorme archivio di documenti e conversazioni legate a Jeffrey Epstein, che contiene milioni di pagine, foto e video in cui figurano centinaia di personalità pubbliche. L’attrice, citata senza alcun coinvolgimento diretto, ha raccontato lo shock di questa scoperta e il senso di smarrimento di fronte a una vicenda tanto complessa quanto inattesa.
Pilar Fogliati: la sfida di Sanremo e la conduzione sul palco
Nonostante lo shock legato agli Epstein Files, l’attenzione di Pilar Fogliati è rivolta al futuro, in particolare al Festival di Sanremo 2026, dove sarà co-conduttrice. L’attrice racconta con entusiasmo la preparazione a questo momento cruciale: “C’ho l’ansia”, ammette, spiegando di voler portare sul palco una conduzione spontanea e leggera, giocando con i suoi personaggi e l’ironia che la contraddistingue: “Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti”.
Pilar Fogliati coinvolta negli Epstein Files: cosa c’è scritto nella chat?
L’attrice ha raccontato a Il Messaggero il momento in cui ha appreso la notizia: “Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia. Non voglio nemmeno sapere come ci sono finita là dentro. Preferirei non parlarne”.
Gli Epstein Files rappresentano un archivio immenso, composto da circa tre milioni di pagine, centinaia di migliaia di fotografie e migliaia di video, dove compaiono nomi di centinaia di personaggi famosi, spesso citati senza contesto e a loro insaputa. Non si tratta di una lista di colpevoli o clienti, ma di un insieme di documenti eterogenei, messaggi, mail e appunti che tracciano una rete confusa di contatti. Tra questi, come riportato da Libero, emergono i messaggi in cui viene citata Pilar, scambiati tra Eduardo Teodorani e Jeffrey Epstein:
Eduardo Teodorani: “Chiamami quando puoi, preoccupato per l’Italia”
Jeffrey Epstein: “Steve Bannon sarà a Roma. Vuoi incontrarlo? Chiamami tra un’ora”
Eduardo Teodorani: “Ok. A Parigi il 22, 23, 24. Quel gay viene a trovarti?”
Jeffrey Epstein: “Sì”
Eduardo Teodorani: “Può venire Ugo e in quale giorno”
Jeffrey Epstein: “Preferisco Ugo a chiunque altro”
Eduardo Teodorani: “Ok. Quale giorno?”
Jeffrey Epstein: “Il 24?”
Eduardo Teodorani: “Ok Mattina o sera Ugo viene apposta”
Jeffrey Epstein: “Troppo presto per fare piani. Sii lì venerdì”
Eduardo Teodorani: “Ok”
Jeffrey Epstein: “Parigi. Steve non è venuto”
Eduardo Teodorani: “Arrivo alle 18:00 per cena, che ne dici? Invitiamo Carla senza marito”
Jeffrey Epstein: “Steve non è venuto Carla e Monica per un drink”
Eduardo Teodorani: “Ma mia moglie sente la tua mancanza. Anch’io troppo felice di vederti”
Jeffrey Epstein: “Sono libero alle 21”
Eduardo Teodorani: “OK”
Jeffrey Epstein: “Dimmi il tuo piano”
Eduardo Teodorani: “Con l’ex First Lady passerò da te intorno alle 22 se va bene per te”
Jeffrey Epstein: “Perfetto”
Eduardo Teodorani: “Troppo stanco, vengo domani se ok per te”
Jeffrey Epstein: “Ok come sempre. Dopo l’1?”
Eduardo Teodorani: “Domani se ok vengo da te intorno alle 13”
Jeffrey Epstein: “Ok. Da solo o con qualcosa di carino?”
Eduardo Teodorani: “Molto carina occhi azzurri”
Jeffrey Epstein: “Ora? Sono andato via”
Eduardo Teodorani: “Devo venire da te? Ti provo più tardi? Resto qui fino a domani”
Jeffrey Epstein: “Ho provato a chiamare”
Eduardo Teodorani: “Mandami l’indirizzo”
Jeffrey Epstein: “22 avenue Foch”
Eduardo Teodorani: “Vengo intorno alle 22 se va bene per te master”
Jeffrey Epstein: “Ok”
Eduardo Teodorani: “Master è meglio domani mattina perché Davina non sta bene e preferisco non lasciarla sola controlla questa ragazza che voglio presentarti, Pilar Fogliati. Ci vediamo domani.”
Jeffrey Epstein: “Spero si senta meglio Ho riunioni fino alle 12:30”