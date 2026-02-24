Nelle ultime settimane il nome di Pilar Fogliati è emerso negli Epstein Files, l’enorme archivio di documenti e conversazioni legate a Jeffrey Epstein, che contiene milioni di pagine, foto e video in cui figurano centinaia di personalità pubbliche. L’attrice, citata senza alcun coinvolgimento diretto, ha raccontato lo shock di questa scoperta e il senso di smarrimento di fronte a una vicenda tanto complessa quanto inattesa.

Pilar Fogliati: la sfida di Sanremo e la conduzione sul palco

Nonostante lo shock legato agli Epstein Files, l’attenzione di Pilar Fogliati è rivolta al futuro, in particolare al Festival di Sanremo 2026, dove sarà co-conduttrice. L’attrice racconta con entusiasmo la preparazione a questo momento cruciale: “C’ho l’ansia”, ammette, spiegando di voler portare sul palco una conduzione spontanea e leggera, giocando con i suoi personaggi e l’ironia che la contraddistingue: “Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti”.

Pilar Fogliati coinvolta negli Epstein Files: cosa c’è scritto nella chat?

L’attrice ha raccontato a Il Messaggero il momento in cui ha appreso la notizia: “Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia. Non voglio nemmeno sapere come ci sono finita là dentro. Preferirei non parlarne”.

Gli Epstein Files rappresentano un archivio immenso, composto da circa tre milioni di pagine, centinaia di migliaia di fotografie e migliaia di video, dove compaiono nomi di centinaia di personaggi famosi, spesso citati senza contesto e a loro insaputa. Non si tratta di una lista di colpevoli o clienti, ma di un insieme di documenti eterogenei, messaggi, mail e appunti che tracciano una rete confusa di contatti. Tra questi, come riportato da Libero, emergono i messaggi in cui viene citata Pilar, scambiati tra Eduardo Teodorani e Jeffrey Epstein: