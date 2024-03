Secondo i dati pubblicati su The Lancet, ci sono oltre un miliardo di persone obese nel mondo. Negli ultimi tre decenni l’obesità è quadruplicata tra i bambini e raddoppiata negli adulti.

Persone obese nel mondo: i dati

Sono oltre un miliardo le persone obese nel mondo, secondo quanto riportato dai dati pubblicati su The Lancet, in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, che ricorre il 4 marzo. Negli ultimi tre decenni i tassi di obesità sono quadruplicati nei bambini e raddoppiati negli adulti. “Questa transizione verso l’obesità era già evidente negli adulti nel 1990 ed è seguita nei bambini e negli adolescenti in età scolare” sottolinea l’analisi, che registra i tassi di obesità più alti a Tonga e nelle Samoa Americane per quanto riguarda le donne e nelle Samoa Americane e Nauru per quanto riguarda gli uomini. A livello mondiale, i tassi di obesità sono aumentati dall’8,8% del 1990 al 18,5% del 2022 per le donne, e dal 4,8% al 14% per gli uomini. Nella fascia di età 5-19 anni, il tasso di obesità è aumentato dall’1,7% al 6,9% per bambine e ragazze, e dal 2,1% al 9,3% per bambini e ragazzi.

Persone obese nel mondo, i Paesi con i tassi più alti: dove si colloca l’Italia

Nel 2022, anno per cui sono disponibili i dati, sono stati segnalati 880 milioni di adulti e 159 milioni di bambini e ragazzi che convivono con l’obesità. Per quanto riguarda gli adulti, i tassi più alti si sono registrati a Tonga e nelle Samoa americane per le donne, e nelle Samoa americane e Nauru per gli uomini, mentre i tassi più bassi sono in Giappone, Timor Est e Vietnam per le donne, e in Ruanda, Timor Est ed Etiopia negli uomini.

L’Italia ha ottenuto la 144esima posizione per le donne e la 119esima posizione per gli uomini, su 200 Paesi presi in esame, con un aumento della prevalenza di 3 punti percentuali nelle donne e 7,3 punti percentuali negli uomini. La situazione continua a peggiorare negli Stati Uniti, alla decima posizione per gli uomini e alla 36esima posizione per le donne. “Gli aumenti maggiori si sono si sono verificati in alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana per le donne, e negli Stati Uniti, Brunei e alcuni paesi dell’Europa centrale, Polinesia e Micronesia per gli uomini. I tassi di obesità sono aumentati di oltre 20 punti percentuali in 49 paesi (25%) per le donne e in 24 paesi (12%) per gli uomini, e di ben 33 punti percentuali alle Bahamas per le donne e 31,7 punti percentuali in Romania per gli uomini. Sono diminuiti solo tra le donne in Spagna (di 4,6 punti percentuali) e in Francia (2,2 punti percentuali)” ha sottolineato l’analisi.