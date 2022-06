Plank esercizi: come farli a casa e miglior strumento

Il plank è un attrezzo fondamentale nell'attività fisica. Scopriamo insieme il suo utilizzo e i benefici sul benessere psicofisico.

Il plank è l’alternativa migliore a nostra disposizione per allenare il core e gli addominali. I suoi benefici sono però numerosissimi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allenarsi con il plank e dove acquistare lo strumento migliore per l’home fitness.

Plank esercizi

Il plank è un esercizio a corpo libero che consiste nel tenere la parte del tronco del corpo il linea retta con il pavimento. Si tratta di un esercizio fisico statico, che coinvolge più gruppi muscolari contemporaneamente, con l’obiettivo di rafforzare il core, allenare le spalle, le braccia e i glutei.

Allenarsi regolarmente con il plank vuol dire mantenersi in forma, rassodare e tonificare la muscolatura, bruciare le calorie in eccesso e, soprattutto, vuol dire contribuire ad un migliore benessere psicofisico, non solo per la possibilità di allentare lo stress e le tensioni, grazie all’allenamento fisico, ma anche alleviare il mal di schiena e correggere la postura.

Il plank favorisce il deficit calorico, necessario per perdere il grasso e soprattutto il grasso addominale. L’attrezzo allena il core, le spalle, le braccia, le gambe, il petto e i glutei. Può essere utilizzato dai principianti, ai quali si consiglia un approccio graduale, e dalle persone più esperte, che si allenano regolarmente da tempo, e desidererebbero implementare gli esercizi che svolgono regolarmente.

Plank esercizi a casa: consigli

Utilizzare il plank non è difficile, ma mantenersi in equilibrio per tutta la durata dell’utilizzo dell’attrezzo richiede impegno e disciplina. Esistono diverse versioni di plank. Overplank è, tuttavia, l’attrezzo del momento, non solo per il suo design, decisamente accattivante, ma anche per gli utilizzi potenziali, che sono tutti da scoprire.

Mantenere una postura corretta durante il plank è importante per l’obiettivo che ci si prefigge. Tuttavia, il nostro consiglio non è quello di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla perfetta forma fisica, poiché il plank garantisce una serie di altri benefici, di cui abbiamo parlato nel dettaglio nei paragrafi precedenti.

Durante l’utilizzo del plank ricordate di inspirare ed espirare. La mancanza di ossigeno può provocare nausea e vertigini.

Plank esercizi a casa: miglior strumento

Overplank è un attrezzo progettato e realizzato per l’allenamento fisico in casa, la palestra e gli studi fisioterapici. Sviluppato sulla base di una struttura ergonomica e fashion, l’attrezzo favorisce l’allenamento fisico di tutto il corpo, tuttavia, modulato sulle necessità dell’utente, a partire da una tipologia di allenamento che è adatta ai principianti fino ad una tipologia di allenamento che è adatta per le persone più esperte, passando per tutte quelle persone che stanno nel mezzo.

Ideato, portato alla luce e brevettato interamente in Italia, Overplank è associato ad un’App apposita, che illustra esercizi diversi, per persone diverse, con obiettivi diversi, affinché rendere l’allenamento fisico parte integrante del proprio stile di vita, allo scopo di perdere peso e restare in forma nel tempo, attraverso esercizi fisici specifici, che possono variare di intensità e livello, man mano che l’utente si allena.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Overplank è facile da usare e garantisce sicurezza durante l’utilizzo. L’attrezzo è adatto a tutte le persone che amano allenarsi e credono nell’importanza dell’allenamento per il benessere psicofisico. L’allenamento regolare, infatti, aiuta a perdere peso, bruciare le calorie, rassodare e tonificare la muscolatura, allentare stress e tensioni. Associato ad una sana e corretta alimentazione, Overplank rende la vita più semplice e serena.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Overplank è un attrezzo esclusivo, progettato per l’home fitness, la palestra e gli studi fisioterapici, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Overplank è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Overplank è attualmente in promozione a 149,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.