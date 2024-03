Firmato da Mattarella il decreto del Pnrr: il provvedimento, approvato dal CdM, si dirige verso le Camere per ulteriori approfondimenti.

Pnrr: Mattarella firma il decreto legge già approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 26 febbraio. Il testo, che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, passa ora alle Camere dopo la firma e l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica.

Firmato il decreto di attuazione del Pnrr: dopo la firma di Mattarella il provvedimento sul tavolo delle Camere

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente approvato e emanato il decreto legge relativo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il provvedimento, inizialmente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso lunedì 26 febbraio, rappresenta un passo cruciale nell’implementazione delle misure previste per la ripresa economica del Paese.

Il decreto contiene disposizioni urgenti connesse all’esecuzione del Pnrr, delineando le strategie e gli interventi necessari per affrontare le sfide economiche e sociali attuali. Con la firma di Mattarella, il provvedimento è ora sul tavolo delle Camere, che dovranno esaminarlo per eventuali modifiche e approvazioni definitive.

Decreto Pnrr firmato da Mattarella: poteri sostitutivi e riassestamento finanziario al centro dei provvedimenti

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una componente chiave della strategia italiana per fronteggiare gli impatti della pandemia e promuovere la ripresa economica. La sua attuazione richiede un’azione coordinata tra il governo e le istituzioni legislative, e l’approvazione del decreto di attuazione rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione concreta di queste strategie.

Il nuovo decreto legge Pnrr contiene una serie di misure che spaziano dalla clausola taglia-fondi ai poteri sostitutivi per accelerare gli investimenti e, con i suoi articoli, il decreto affronta anche nuove disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Il decreto introduce anche commissari straordinari per il settore dell’Università, dell’Interno e dell’Agricoltura, con l’obiettivo di supervisionare progetti cruciali inclusi nel Recovery Plan italiano.

