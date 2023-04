Pnrr, si parla di un vertice segreto tra Draghi e Mattarella

Il Pnrr è uno degli argomenti più caldi della politica italiana. In caso di approvazione, l’Italia dovrebbe incassare almeno 19 miliardi di euro. Al riguardo si parla di un vertice segreto tra l’ex premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Giorgia Meloni, nutre tuttavia dubbi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, tanto da dichiarare che esso sia stato fatto in maniera frettolosa dal governo Conte II. La situazione al momento non è ben chiara, ma pare pare che ci sia stato un coinvolgimento diretto del Quirinale.

L’incontro tra Draghi e Mattarella

Come informa La Stampa la scorsa settimana Mattarella avrebbe ricevuto Draghi al Quirinale. Al momento non è dato sapere il motivo reale dell’incontro. Certo è che che il presidente della Repubblica e l’ex presidente del Consiglio non si incontravano da diverso tempo. Si vocifera di un vertice segreto relativo al Pnrr, ma non ci sono conferme su quella che per ora è solamente una voce di corridoio.

Un Pnrr frustrante

Al governo si respira un’aura di ansia e frustrazione per il destino del Pnrr in Italia. Sembra che la creazione di tale piano venga letta come una pesante eredità da parte dei precedenti esecutivi. Mario Draghi, tuttavia, non sembrerebbe intenzionato a prendersi una simile colpa. Intanto il fedelissimo di Meloni, Fazzolari, si sfoga con tali parole: “Il piano è stato fatto in modo troppo frettoloso dal governo Conte II”. Il ministro responsabile del dossieri, Raffaele Fitto invece ammette: “Ritardi incolmabili, molti progetti sono irrealizzabili”.