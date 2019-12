Ad attendere Salvini che giungerà a Torino per l'udienza di un processo ci saranno diverse persone che reciteranno un rosario.

In occasione dell’udienza del processo che vede Salvini imputato a Torino per vilipendio nei confronti della magistratura, un gruppo di preghiera attenderà l’ex ministro davanti al tribunale recitando un rosario.

Processo Salvini Torino rosario

L’appuntamento è per il 10 dicembre alle ore 9:00, giorno in cui è per l’appunto attesa la presenza di Salvini nella città. Davanti al palazzo di giustizia diverse persone si stanno organizzando per riunirsi a recitare un rosario “contro il tentativo di regime di una giustizia che vuole imbavagliare il diritto degli italiani ad esprimere la loro libertà di pensiero“. Così ha detto Angela Ciconte, colei che ha dato vita al movimento.

L’idea è anche quella di supportare Salvini in quanto difensore, a loro dire, dei valori di libertà, identità e appartenenza alla fede cristiana.

Cosa dimostrata dal fatto che, quando la donna l’ha informato direttamente dell’iniziativa, lui ha tirato fuori dalla tasca un rosario.

Davanti al tribunale non ci sarà solo chi pregherà per lui, ha spiegato, ma anche chi raccoglierà firme o distribuirà volantini a seconda delle proprie sensibilità. Una protesta a più voci che nasce in opposizione dell’altra, ovvero quella delle sardine. Angela le ha definite come persone che non sanno per quale motivo scendono in piazza, “un po’ come quelli che vanno al Gay Pride solo perché colorato“. Tra l’altro poco più tardi nella stessa giornata si riuniranno anche loro per manifestare contro il leader del Carroccio.

Ad intervenire c’è stato anche Sergio, un altro dei promotori dell’iniziativa.

Ha spiegato che il fine di chi scenderà in piazza sarà quello di supportare chiunque manifesti, difenda e mostri in pubblico i simboli cristiani. “Ora lo facciamo per Salvini perché l’ha fatto, ma in futuro potremmo farlo per chiunque altro lavori per il bene del Paese“, ha affermato.