Lo scontro tra Corrado Formigli e Matteo Renzi approderà in Senato giovedì prossimo: "Abbiamo molto da dire" sostiene l'ex premier.

Continua lo scontro tra l’ex premier Matteo Renzi e il giornalista di Piazza Pulita, Corrado Formigli: i due si sono trovati faccia a faccia lo scorso giovedì. Formigli aveva denunciato di aver ricevuto insulti e minacce e di aver visto pubblicate su alcune pagine le immagini di casa sua da gruppi considerati vicini a Renzi. Dopo aver constatato tutto ciò, quindi, il giornalista aveva avvisato in privato su WhatsApp l’ex premier che però aveva reso pubblica la vicenda.

Chi difende le nostre idee in rete è stato massacrato per anni dalle #FakeNews. E oggi dalla doppia morale di chi invoca sui giornali la privacy solo per gli amici. Ne parliamo giovedì in Senato, abbiamo molto da dire 😉 — Matteo Renzi (@matteorenzi) 10 dicembre 2019

Lo scontro tra il giornalista Corrado Formigli e Matteo Renzi approderà in Senato giovedì prossimo: “Abbiamo molto da dire” ha specificato il leader di Iv. Nelle ultime ore, inoltre, Formigli ha racconto il sostegno di moltissimi colleghi che si sono scagliati contro l’ex premier. Renzi, dal canto suo, si trova tra le prime pagine dei giornali anche per il caso Open e per il prestito per l’acquisto della sua vitta. Tuttavia, l’ex piddino non demorde e su Facebook scrive ancora: “Vorrei mandare un abbraccio a tutti coloro che lottano sulla rete per difendere le nostre idee. Il colmo è che siete stati massacrati da troll per anni con FakeNews e adesso vi attaccano persino sui giornali, solo perché difendete la verità e le vostre idee”.