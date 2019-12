Vittorio Feltri si scontra con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul cambiamento climatico: il direttore di Libero non usa mezzi termini.

Vittorio Feltri è tornato sulle parole del ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio Sergio Costa lanciando il suo attacco. Infatti, riguardo il cambiamento climatico, il ministro dell’esecutivo giallo-rosso aveva dichiarato, rinviando al movimento dei Fridays for Future di Greta Thunberg, che “saranno i ragazzi a educare i genitori“. Tuttavia, il direttore di Libero non sembra essere della stessa idea. Infatti, Feltri condivide su Twitter il suo messaggio in replica al ministro Costa.





Feltri attacca il ministro Costa

Il ministro Costa dice che saranno i ragazzi a educare i genitori. Così finalmente gli adulti frequenteranno le discoteche e impareranno a farsi di droga e smetteranno di mantenere i figli. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 11 dicembre 2019

Il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio aveva dichiarato in merito al cambiamento climatico che “saranno i ragazzi a educare i genitori”. Ma la sua affermazione non è piaciuta a Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, infatti, non utilizza giri di parole per esprimere la sua replica al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e su Twitter lancia il suo attacco.

Se saranno i figli ad educare i genitori sul clima, allora non ci sarà più il bisogno di mantenerli. “Il ministro Costa dice che saranno i ragazzi a educare i genitori – premette Feltri sul suo profilo Twitter -. Così finalmente gli adulti frequenteranno le discoteche e impareranno a farsi di droga e smetteranno di mantenere i figli” aggiunge poi il direttore di Libero. Un commento che esprime un pensiero lontano dalle idee del Ministro.