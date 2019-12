Liliana Segre ha commentato la proposta, lanciata dal sindaco di Pesaro, di conferirle un premio Nobel, accolta con favore anche da Fico e Casellati.

Dopo la proposta arrivata da più parti di consegnare il Premio Nobel a Liliana Segre, la senatrice a vita ha rilasicato una dichiarazione in merito. Queste le sue parole: “Bisogna dare i premi Nobel a chi li merita veramente, non a una cittadina molto più semplice come sono io. Lasciamo i Nobel ai Nobel”.

Premio Nobel a Liliana Segre

Così si è espressa la donna al suo arrivo presso il teatro sociale di Alba (provincia di Cuneo) dove riceverà il riconoscimento ‘Tartufo dell’anno 2019’. L’iniziativa avviene in occasione del 70esimo anniversario dell’assegnazione della medaglia d’oro al valore militare della cittadina cuneese simbolo della Resistenza.

La proposta di candidare la senatrice Segre al Nobel è arrivata dal sindaco di Pesaro e presidente di Legautonomie Matteo Ricci. Costui ha invitato tutto il Parlamento italiano, specie i Presidenti di Camera e Senato, a prendere posizione in merito.

Roberto Fico ha definito la donna una figura di riferimento per tutta l’Italia e tutto il Parlamento.

Una persona che porta avanti i valori più sani per una società, vale a dire il dialogo e il confronto contro ogni forma d’odio. Non solo una custode della memoria ma una vera e propria artigiana di pace, che si impegna quotidianamente per tenere vivi i principi di tolleranza e rispetto per l’altro. Ha dunque espresso parere favorevole circa la sua candidatura al Nobel.

Anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha accolto di buon grado e con convinzione la proposta. Ha infatti ritenuto che il riconoscimento sia giusto e doveroso per ciò rappresenta, per la sua storia e per il suo impegno in favore della custodia della memoria dell’Olocausto.