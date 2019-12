"Bella Ciao" in chiesa a Roma: "Roba da matti. Ma vi pare normale???", scrive Matteo Salvini sui social.

Mattia Santori, primo vero organizzatore del movimento delle sardine, definisce i manifestanti i “partigiani del 2020”. Tra gli slogan contro la Lega, non mancano neppure i canti partigiani. Ovunque si riuniscano, le sardine cantano “Bella Ciao” in un coro unanime. Ma il canto della Resistenza italiana riecheggia persino nel Parlamento europeo e in alcune delle più belle chiese del nostro Paese. Dopo don Massimo Biancalani a Pistoia, “Bella Ciao” in chiesa a Roma fa infuriare Matteo Salvini.

“Bella Ciao” in chiesa a Roma

Don Massimo Biancalani, diventato famoso per le sue battaglie e le sue polemiche contro Salvini, al termine della messa ha cantato “Bella Ciao” insieme ai suoi fedeli.

Dopo la benedizione finale, una trentina di persone hanno seguito la proposta del parroco intonando il celebre canto diventato simbolo della Resistenza in Italia e dell’opposizione ai regimi totalitari.

Il parlamentare della Lega, Edoardo Ziello, su Facebook ha commentato: “Don Biancalani fa cantare ‘Bella Ciao’ nella sua chiesa. Siamo davvero all’assurdo e poi qualcuno si lamenta se i cristiani praticanti sono sempre di meno… Questo prete non rappresenta il mio credo!”. Ma dopo le minacce ricevute, don Massimo ha dichiarato: “Anche Vicofaro non si lega. Nessun dialogo con chi fomenta odio”.





A seguire l’esempio del parroco pistoiese, è stata la chiesa di San Luigi dei Francesi, uno dei templi cristiani più belli e più visitati della Capitale. La struttura, nella quinta cappella Contarelli, ospita tre capolavori assoluti del Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l’angelo e Vocazione di san Matteo. Sulla facciata, inoltre, è possibile ammirare le statue di Carlo Magno, San Luigi, San Giovanni di Valois e Santa Clotilde.

Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini.

Il leader della Lega, infatti, sul suo profilo Twitter ha pubblicato un video che mostra l’accaduto e ha scritto: “Roba da matti. Cantare “Bella Ciao” in chiesa una domenica sera, a Roma… Ma vi pare normale???“.