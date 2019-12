Dopo aver condiviso una fotografia alle Maldive, la deputat M5S Yana Ehm è stata presa di mira dai colleghi per non essere in regola con i pagamenti.

E’ polemica per lo scatto postato sui social da parte della deputata M5S Yana Ehm: la portavoce del Movimento alla Camera si è recata alle Maldive per trascorrere le vacanze natalizie, cosa che ha suscitato le critiche dei colleghi soprattutto perché non verserebbe i rimborsi da febbraio 2019.

Deputata M5S alle Maldive

La Ehm ha condiviso con i suoi seguaci una fotografia che la ritrae su un‘altalena in spiaggia a Thoddoo, località oltreoceano da cui ha augurato di trascorrere delle buone feste a tutti coloro che la seguono. Nonostante abbia sottolineato che anche dalle Maldive stava seguendo il dibattito pubblico italiano, la donna è stata presa di mira dai colleghi del Movimento.

A dare il via alle polemiche è stata Silvia Noferi, ex consigliere comunale di Firenze.

Costei ha definito un sintomo del fatto che il M5S stia andando alla deriva il fatto che un suo esponente non provi vergogna a fotografarsi mentre si torva in paradisi esotici. La forza politica, ha continuato, era infatti nata battendosi per gli ultimi, gli emarginati e gli offesi: “Che tu ci pensi dalla tua altalena in riva al mare fa veramente capire che abbiamo toccato il fondo“. Non solo, a scatenare la sua ira è stato anche il fatto che la deputata non rendiconterebbe da febbraio.

Il riferimento è ai versamenti che, in qualità di eletta del Movimento, la Ehm avrebbe dovuto versare nelle sue casse. Cosa che, a quanto pare, non avrebbe fatto. Non sarebbe comunque la sola, come Gianluigi Paragone ha denunciato.

A confermare i mancati rimborsi è stata lei stessa, che ha voluto chiarire la situazione.

Dopo i ripetuti attacchi ha infatti spiegato che, a causa di un problema tecnico, non è riuscita a completare la rendicontazione del mese febbraio. Essendo dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi, non ha potuto continuare con i pagamenti.

Ha comunque assicurato di star facendo tutto il possibile per sbloccare la situazione e di aver già preso appuntamento con il webmaster.