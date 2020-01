In un incontro ad Ankara, Conte ed Erdogan hanno ribadito la necessità di garantire una tregua tra Haftar e Serraj.

Mentre Haftar e Serraj sono attesi a Mosca per negoziare la tregua con Putin, Giuseppe Conte è volato ad Ankara per un incontro con il presidente turco Erdogan. Nella conferenza stampa congiunta a termine del bilaterale, i due leader si sono detti concordi a lavorare perché il cessate il fuoco in Libia sia il più duraturo possibile.

Incontro Conte-Erdogan

Il presidente turco ha dichiarato di aver apprezzato gli sforzi che l’Italia ha fatto per raggiungere la tregua, affermando di essere in stretto contatto con il nostro premier che ha definito “un caro amico”. Ha poi specificato che nel colloquio hanno parlato anche della Siria e delle relazioni bilaterali, menzionando il vertice in programma nel prossimo weekend a Berlino in cui presenzieranno insieme al capo del Cremlino.

Ha poi lasciato aperta la possibilità di una presenza “da osservatori” delle Nazioni Unite in Libia.

Dal canto suo Conte ha ribadito di aver condiviso con Erdogan l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno libico per garantire un cessate il fuoco duraturo. Ha infatti spiegato i rischi in cui si incorrerebbe se la misura non fosse inserita in uno sforzo della comunità internazionale tutta.

Ha poi proseguito rivolgendo un appello a tutti i libici. “Se volete un futuro di prosperità e benessere e volete aprirvi alla vita democratica troverete sempre nell’Italia un alleato“. Ha poi menzionato anch’egli la conferenza di Berlino alla quale saranno presenti anche gli attori della Libia. Ha ribadito con forza la necessità di parlare di quello stato con un approccio inclusivo, come dimostrato anche dal fatto che lui ha incontrato entrambi gli avversari.