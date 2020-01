Giornata di digiuno in solidarietà per Salvini dopo l'invio a processo: questa la nuova iniziativa dei leghisti

Nonostante la giunta per le immunità si sia espressa favorevole al processo a Salvini, il partito lancia l’iniziativa #digiunopersalvini. Sulla pagina social creata appositamente per l’evento si legge: “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e #digiunopersalvini”.

L’iniziativa della Lega per Salvini

La proposta degli esponenti leghisti prevede il digiuno per un’intera giornata in segno di vicinanza e solidarietà a Matteo Salvini. Sulla pagina social i visitatori possono inserire i propri dati, così da dare inizio alla loro giornata di digiuno.

L’iniziativa appare in controtendenza con le recenti affermazioni di Salvini. Infatti il leader leghista ha chiesto ai propri parlamenti di votare a favore del processo. Citando Giovannino Guareschi, Salvini ha dichiarato: “Diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione.

Siamo pronti, sono pronto”.

L’ex-ministro è sotto accusa per il caso Gregoretti, la nave della Guardia Costiera che nel luglio 2019 salvò 130 persone, rimanendo però bloccata per giorni nel porto di Augusta a causa del blocco imposto da Salvini. Secondo l’accusa, il segretario leghista sarebbe indagato per abuso di potere e per aver “Privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio”.

La possibilità di una condanna sembra lontana per Salvini, ritenendola “Contro il popolo italiano”. Nel caso di un verdetto di colpevolezza, il leader leghista ha detto che “Da dentro scriverò Le mie prigioni come Silvio Pellico“.