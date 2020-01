Elly Schlein affronta Salvini: “Non venivi alle riunioni sui migranti”

L'ex europarlamentare di Possibile Elly Schlein ha chiesto a Matteo Salvini perché non si sia mai recato alle riunioni sulla convenzione di Dublino.

L’ex europarlamentare Elly Schlein ha pubblicato sui propri account social un video che mostra la reticenza di Matteo Salvini nel rispondere a una domanda sul suo recente passato tra i banchi del Parlamento europeo. L’ex esponente di Possibile e oggi candidata della lista Emilia Romagna coraggiosa alle prossime elezioni del 26 gennaio ha infatti incontrato il leader della Lega a San Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna, domandandogli – purtroppo senza avere risposta – perché il Carroccio abbia sempre disertato le riunioni sul negoziato di Dublino per la regolamentazione delle richieste d’asilo.

Elly Schlein affronta Salvini

Nel post pubblicato nella giornata del 21 gennaio, l’ex europarlamentare commenta l’incontro avvenuto con le seguenti parole: “Finalmente, dopo due anni che faccio la stessa domanda a Salvini e alla Lega senza avere risposta, ieri sera l’ho incrociato a San Giovanni in Persiceto e gliel’ho fatta in faccia.

Perché a Bruxelles non siete mai venuti a nessuna delle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l’Italia?“.

All’interno del filmato però, è possibile vedere l’ex ministro dell’Interno starsene in silenzio per oltre un minuto, impegnato a scrivere qualcosa con in suo smartphone, per poi liquidare la Schlein con un lapidario: “Le riunioni che servivano io le seguivo”.

La replica della Schlein

Di fronte alla risposta di Salvini, Elly Schlein non ha potuto fare a meno di rispondere negando le affermazioni del capo della Lega: “No guarda, Fontana [Lorenzo Fontana, poi ministro della Famiglia nel governo giallo-verde ndr] era in commissione con me e non è mai venuto. Io capisco fare i tweet abbaiando contro l’Europa che non fa mai abbastanza, ma le norme ingiuste si cambiano ai tavoli Matteo.

Voi eravate già al governo nel 2003 quando venne approvata la norma che blocca i richiedenti asilo in Italia e non siete mai venuti neanche a riformarla, per un anno e mezzo”.