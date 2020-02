Lucia Annibali attaccata sui social: “Luca Varani sei il mio mito”

La deputata di Italia Viva, Lucia Annibali è stata insultata da un utente sui social che rende lode al fidanzato che le sfregiò il volto nel 2013.

Dopo i diversi scontri nella maggioranza sulla prescrizione e la bocciatura del lodo che porta il suo nome, Lucia Annibali è stata attaccata sui social. Un utente, infatti, avrebbe scritto un messaggio di lode e onore al fidanzato della donna che la sfregiò con l’acido nel 2013. “Luca Varani sei il mio mito – ha scritto l’utente -. Onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo per una misera infame”. Immediata la reazione della deputata di Italia Viva. In sua difesa è sceso anche il leader Matteo Renzi.





Lucia Annibali attaccata sui social

Lucia Annibali è stata insultata da un utente sui social ma la deputata di Italia viva, senza lasciarsi intimidire, ha replicato immediatamente. “Questo è un classico esempio di quanto subiscono le donne che si espongono pubblicamente con le loro idee – ha scritto -. Insulti sessisti, minacce, violenza verbale. Nel mio caso, la mia vicenda personale usata come un’arma di offesa con l’intento preciso di limitare la mia libertà d’espressione – ha proseguito ancora -. Stia pur certo il signore, che ovviamente non ci mette la faccia, che non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro“, ha concluso infine.

La difesa di Matteo Renzi

Anche Matteo Renzi è intervenuto in difesa di Lucia Annibali pubblicando sui social la denuncia dei fatti: “Attaccare Lucia Annibali per la violenza che le hanno fatto è una vergogna senza fine – ha detto il leader di Iv -.

SCHIFO”.

Attaccare Lucia Annibali per la violenza che le hanno fatto è una vergogna senza fine. SCHIFO! Al fianco di @LAnnibali, tutti insieme: spero che tutti – anche quelli non d’accordo con lei sulla #prescrizione– siano a fianco di Lucia, del suo dolore, della sua intelligenza pic.twitter.com/brT8Oc9uKb — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 12, 2020

“Lei si chiama Lucia Annibali – ha continuato l’ex premier su Facebook -. È una donna, fa l’avvocato, è una bravissima parlamentare. Sta facendo una dura campagna per modificare la legge sulla Prescrizione. I professionisti dell’odio non rispondono sui contenuti, ma la attaccano esaltando, citandolo per nome e cognome, l’uomo che anni fa le ha gettato acido sul volto, sfregiandola. Mi fanno schifo“.

Anche il premier Giuseppe Conte è intervenuto sul caso parlando di “vergognosi insulti indirizzati sul web”. “Cara Lucia – scrive il presidente del Consiglio – ti rivolgo un pensiero d’affetto, un caloroso abbraccio – mio personale e dell’intero Governo – per i vergognosi insulti che ti hanno indirizzato sul web. Lavoriamo tutti insieme per affermare la cultura del rispetto e per combattere la violenza, anche solo delle parole”.