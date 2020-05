Coronavirus, Fontana: “La Lombardia ha contenuto bene il contagio”

Il presidente Fontana si è detto soddisfatto della gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia: "Le scelte fatte hanno dato risultati positivi".

Durante la presentazione del tour “Riparti Lombardia” il presidente Attilio Fontana si è mostrato soddisfatto di come nella sua regione si sia riusciti a gestire l’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Nel corso del suo intervento a Palazzo Pirelli, Fontana ha infatti dichiarato che la Lombardia ha reagito meglio di altre regioni nel contenere la pandemia di Covid-19, facendo successivamente riferimento all’indice di contagio R0 registrato in questi ultimi giorni.



Coronavirus in Lombardia, parla Attilio Fontana

Parlando alla platea di Palazzo Pirelli, il presidente della Lombardia ha affermato: “Noi siamo tra le migliori regioni, al pari del Veneto e poco sotto la Valle d’Aosta. Non dobbiamo farci spaventare dai numeri, perché noi siamo dieci milioni e i numeri sono molto diversi”. Proprio parlando dei dati statistici, Fontana ha aggiunto come sia necessario leggerli con attenzione per avere un quadro preciso della situazione, cosa che a suo dire: “In questi ultimi tempi è venuta un po’ meno”.

In merito alle strategie adottate dalle autorità regionali nel corso dell’emergenza sanitaria Fontana ha spiegato che: “Il dato dell’indice di contagio dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. […] Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività di questo virus, ma siamo riusciti a contenerlo talmente bene che oggi siamo tra le tre o quattro regioni che hanno il migliore indice di diffusione del virus“. Un riferimento quest’ultimo ai dati sull’indice di contagio R0 della Regione Lombardia, che secondo i dati presentati dal vicepresidente Fabrizio Sala lo scorso 5 maggio è inferiore alla media nazionale italiana.