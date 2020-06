Nella giornata della Festa della Repubblica il Centrodestra sfila in piazza, unito, per manifestare contro il Governo Conte.

Centrodestra unito per la manifestazione del 2 giugno in piazza a Roma, nel giorno della Festa della Repubblica. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani daranno voce all’opposizione direttamente da piazza del Popolo. L’obiettivo è quello di rendere giustizia per i tanti italiani che: “Vogliono essere ascoltati”.

Un maxi-Tricolore, lungo mezzo chilometro, sarà srotolato fino a Largo dei Lombardi da 300 militanti dei tre partiti a poca distanza dall’Altare della Patria dove invece si svolge la manifestazione ufficiale con il Presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte.

In diretta da Roma, buona Festa della Repubblica a tutti voi.

Qui e oggi in altre 100 piazze italiane, in attesa della manifestazione nazionale del 4 luglio al Circo Massimo.

L'Italia non si arrende. #2giugno #orgoglioitaliano🇮🇹

Insulti al Premier Conte

La manifestazione del Centrodestra unito in piazza a Roma si focalizza contro il Premier Conte. Insulti e ” vaffa” agli indirizzi del Primo Ministro italiano. “Conte dimettiti, vattente!” è uno dei tanti cori che il corteo del Centrodestra sta intonando in questi minuti a piazza del Popolo. Tra poco parleranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Salvini a piazza del Popolo

Matteo Salvini è arrivato questa mattina, 2 giugno, a piazza del Popolo per prendere parola in occasione della Manifestazione del Centrodestra unito a Roma.

Sorridente, con mascherina, si è concesso qualche selfie con i suoi seguaci. Per lui questa è una giornata importante: “Vorrei che l’Italia corresse anche politicamente. Come cittadini siamo i migliori al mondo, lo abbiamo dimostrato, ma le istituzioni devono essere altrettanto”.

Manifestazione 2 giugno: Centrodestra in piazza

Per Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, dovrà essere una manifestazione pacifica: “La manifestazione è stata proposta dai nostri alleati. Noi abbiamo aderito per salvaguardare la compattezza della coalizione, ma deve essere una manifestazione civile, composta, solo simbolica. Non faremo certo come quegli imprudenti (per usare un eufemismo) che nei giorni scorsi sono scesi in piazza in alcune città italiane con i gilet arancioni, senza rispettare le norme sugli assembramenti, senza usare le mascherine, negando addirittura che il virus sia un pericolo”.

Il programma della manifestazione

Cosa prevede il programma della manifestazione del centrodestra del 2 giugno? Oltre gli interventi dei leader politici, ci saranno anche flash mob silenziosi, “dal grande impatto simbolico e scenico”, nel centro della Capitale, tra via del Corso e Piazza del Popolo, e in altre città 70 di tutto il Paese, tra capoluoghi di regione o di provincia.

Si tratta, comunque, di una manifestazione in forma ridotta rispetto a quanto inizialmente preventivato. L’appuntamento, per un’altra protesta di piazza, al momento è fissato per il 4 luglio al Circo Massimo.