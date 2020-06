"La mafia sbagliò fratello", l'insulto da parte di un militante verso Mattarella. Salvini e Meloni condannano la frase

Durante la manifestazione del centrodestra, che si è svolta per il 2 giugno a Roma, una frase urlata da un militante non è passata inosservata. Soprattutto perché il protagonista della frase è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ciò che ha detto il militante non è stato di certo un complimento.



“La mafia ha sbagliato fratello”

Mentre il tricolore da 500 metri sventola e viene srotolato per le strade di Roma, si sente una voce: “La mafia ha sbagliato fratello”. Come si può udire nel video pubblicato da Globalist e che ora sta facendo il giro del web, è un militante del centrodestra che ha parlato. La frase è rivolta a Sergio Mattarella, in riferimento a Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Sicilia e fratello dell’attuale presidente della Repubblica, assassinato da Cosa Nostra.





La condanna della politica

La frase contro Mattarella ha suscitato indignazione da varie parti politiche ed è stata condannata dagli esponenti sui social.

“Un episodio gravissimo. Non è mia abitudine esprimere opinioni o giudizi sui cortei -ha detto Luigi Di Maio-. Ritengo che ognuno abbia la libertà, sempre, di manifestare le proprie opinioni pacificamente. Ma bisogna abbassare i toni e la politica, per prima, deve poter dare il buon esempio”.

Anche il segretario del Pd Zingaretti ha chiesto di: “Fermare la cultura dell’odio e dell’aggressione“. Dall’opposizione sono arrivate condanne anche da Salvini e Meloni. “Apprendo dalla stampa degli insulti vergognosi rivolti da un manifestante al Presidente della Repubblica Mattarella – ha twittato Giorgia Meloni -. Parole offensive che Fratelli d’Italia condanna senza se e senza ma, che non condividiamo in nessun modo e dalle quali prendiamo fermamente le distanze”. Infine Salvini: “Chi ha offeso il presidente Mattarella e con lui tutte le vittime di mafia, si deve solo vergognare, non rappresenta l’Italia e gli italiani”.