Sono numerose le critiche mosse contro la manifestazione del centrodestra a Roma a causa degli assembramenti creatisi nel corso dell'evento.

Numerose critiche stanno piovendo nelle ultime ore contro la manifestazione dei partiti del centrodestra a Roma, organizzata per protestare contro il governo e contro la sua gestione dell’emergenza coronavirus. Una protesta alquanto insolita, visto che proprio durante il raduno non sono state rispettate le benché minime norme di sicurezza, con assembramenti non autorizzati e diverse persone con la mascherina abbassata tra cui alcuni degli stessi leader politici.



Manifestazione centrodestra, critiche per gli assembramenti

Tra le tante critiche apparse sui social network nei confronti della manifestazione del centrodestra, il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha presentato un esposto alla procura della Repubblica per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Lo stesso Bonelli ha infatti affermato: “È un fatto vergognoso in sfregio a chi ha combattuto contro la pandemia”.

C’erano tanti modi per manifestare il proprio dissenso. #Salvini e la #Meloni ovviamente hanno scelto il peggiore, fregandosene dei sacrifici di milioni di italiani. Che pena. #2giugno — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) June 2, 2020

Sempre in ambito politico sono arrivate critiche anche dal capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci: “C’erano tanti modi per manifestare il proprio dissenso. Salvini e la Meloni ovviamente hanno scelto il peggiore, fregandosene dei sacrifici di milioni di italiani. Che pena”.





Il commento di Andrea Scanzi



Al di fuori della maggioranza di governo, il giornalista Andrea Scanzi sul suo profilo social ha definito la manifestazione del centrodestra una bomba a mano di contagi: “Senza pudore, senza decenza. Medici e infermieri ringraziano. E pure noi, perché questa manifestazione potenzialmente è una bomba a mano di contagi a grappolo. Milioni di persone si fanno un mazzo così per rispettare ogni giorno le regole, e poi arrivano questi qua a vanificare tutto. Che vergogna”.