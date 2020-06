Sembrava un proforma, ma il Decreto Scuola rischia di non incassare la fiducia.

Il Decreto Scuola rischia di non incassare la fiducia. Quella che appariva fino alla mattina di venerdì 5 giugno un semplice proforma, rischia di segnare una brutta sconfitta in seno alla maggioranza che potrebbe mettere a repentaglio anche la stabilità del Governo giallorosso.



Ed è per questo che l’approvazione del decreto Scuola è a repentaglio considerato che, gli iscritti a parlare per la dichiarazione di voto sul provvedimento governativo, sono ben 172. Si tratta dei deputati della Lega e molti di Fratelli d’Italia che, come riportato dall’AdnKronos, sono presenti nell’elenco degli interventi.

Ognuno ha a disposizione 10 minuti: questo è il timing previsto per le dichiarazioni di voto in caso di decreto.

Fiducia sul Decreto Scuola a rischio

Ma perché la fiducia sul Decreto Scuola è a serio rischio? Qualora non si dovesse trovare un punto di incontro tra maggioranza e opposizione il decreto, con scadenza fissata a domenica 7 giugno, potrebbe saltare senza incassare la fiducia che appariva scontata.

La posizione di Lega e Fratelli d’Italia non lascia spazio a interpretazioni: questo Decreto Scuola, per Salvini e Meloni, non va assolutamente bene.

Anche perché, con tutti gli interventi in programma, si rischia di arrivare a domenica mattina ancora in sede di discussione. E ciò non rientrerebbe nelle tempistiche poiché il decreto, per essere approvato, dovrebbe andare alla firma del Quirinale e poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.





A rendere la strada in salita per il Governo Conte è anche il conteggio delle ore deve poi tenere conto delle norme sanitarie che prevedono, ogni tre ore di seduta, uno stop di tre ore per le operazioni i sanificazione dell’aula. Per battere l’ostruzionsmo la maggioranza è dovuta ricorrere alla seduta notturna.