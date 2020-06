L'onorevole Scerra del M5s attacca Salvini e Meloni alla Camera innescando la consueta bagarre in aula.

C’è una costante nella politica italiana: le forze politiche e i loro rappresentanti sono sempre in grande conflitto. È successo anche nelle ultime ore alla Camera dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’importantissimo Consiglio europeo dei prossimi giorni.

Al discorso di Conte hanno fatto seguito quelli deputati e uno è stato particolarmente duro nei confronti delle forze di opposizione e dei loro leader. L’onorevole Filippo Scerra del M5s ha mostrato intolleranza soprattutto nei confronti dei leader di Lega e Fratelli d’Italia, vale a dire Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’accusa è quella di lavorare non negli interessi degli italiani, ma anzi, sperando nel loro fallimento.



Scerra contro Salvini e Meloni

“I primi che hanno sperato nella sconfitta degli italiani sono state le opposizioni”, ha detto Scerra, puntando il dito contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tanto è bastato per innescare la bagarre con urla e fischi dai banchi della destra tanto che il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato costretto ad intervenire richiamando i colleghi all’ordine.





Scerra ha poi continuato il suo intervento non senza difficoltà in quanto spesso continuavano ad arrivargli fischi ed urla di ogni tipo. “L’opposizione non è all’altezza di questo tragico momento – ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 Stelle – In questi mesi hanno continuato a rilanciare notizie false.

Una destra allineata in Europa delle forze sovraniste che vogliono affossare gli interessi del nostro Paese”.