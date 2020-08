Salvini ironizza sulla vicenda della mascherina in luogo pubblico, e regala la sua ad una fan in occasione di un comizio.

Regala la sua mascherina ad una fan, ma invita tutti ad indossarla: così Matteo Salvini ironizza sulla questione delle mascherine a Sesto San Giovanni, in occasione dell’accoglienza nel partito dell’ex Forza Italia Roberto Di Stefano. Bagno di folla per il leader della Lega che al termine del comizio si è intrattenuto con i simpatizzanti per i selfie di rito.

Regala la mascherina a fan: lo show di Salvini

Matteo Salvini regala la sua mascherina ad una fan presente al comizio di Sesto San Giovanni, ma invita tutti ad indossarla. Così il leader della Lega ha voluto ironizzare sulla questione che da giorni lo vede protagonista in negativo.

Il leader del Carroccio è intervenuto a un comizio tenutosi nel comune di Milano per dare il benvenuto all’ex Forza Italia Roberto Di Stefano, new entry del partito.

Al termine del raduno, un bagno di folla ha circondato Salvini che ha voluto scattare qualche selfie con i suoi simpatizzanti, am questa volta con un pizzioc di rigore in più: “Mettete la mascherina sennò ci arrestano tutti“. Prima di andarsene, ha regalato la sua mascherina ad una fan, giustificandosi: “Me l’ha chiesta e gliel’ho regalata volentieri”.



Verso le comunali

Salvini ha parlato anche delle elezioni comunali programmate per la prossima primavera a Milano. Nello specifico, ha parlato del profilo ideale che il centrodestra vorrà proporre: “C’è più di una persona disponibile del mondo dell’impresa, del lavoro, delle professioni“.

“Io conto dopo l’estate, insieme a tutta la squadra, non sarà una scelta della Lega ovviamente, di proporre ai milanesi la possibilità di cambiamento. Sono convinto che dopo le regionali di autunno anche le Comunali della prossima primavera saranno un segnale chiaro di come la pensano gli italiani veri”, ha concluso il leader della Lega.