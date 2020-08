Vincenzo De Luca si è scagliato contro i vacanzieri per via della loro irresponsabilità.

Vincenzo De Luca si è scagliato contro i vacanzieri ed è davvero furioso per il loro comportamento irresponsabile. “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna.

La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico” ha spiegato il presidente della Regione Campania, che ha molta rabbia nei confronti di chi ha deciso di andare all’estero.

Vincenzo De Luca contro i vacanzieri

Vincenzo De Luca è davvero furioso contro tutti i vacanzieri, che hanno deciso di andare all’estero nonostante la pandemia. Il governatore ha deciso di fare qualche esempio, per chiarire meglio le cose. L’uomo ha parlato di un giovane di un comune del casertano risultato positivo dopo un viaggio in Grecia, che ha indicato i suoi amici solo dopo diversi giorni, arrivando a 15 positivi.

Nel salernitano, invece, una famiglia è risultata positiva dopo un viaggio in Spagna e sono stati coinvolti numerosi parenti. Vincenzo De Luca ha ringraziato gli operatori sanitari e ha annunciato che verranno effettuati tamponi anche all’aeroporto di Capodichino.





Il presidente della Regione Campania pretende un maggiore senso della responsabilità con le nuove regole.

La situazione è sotto controllo ma bisogna evitare comportamenti irresponsabili, come recarsi nei pronto soccorso degli ospedali per sottoporsi al tampone rientrati dall’estero senza tenere conto dell’incubazione. “Siamo ovviamente impegnati a fornire i risultati dei tamponi nei tempi più rapidi possibili, tenendo conto del lavoro enorme che si sta facendo. L’impegno continua senza sosta, come è stato per l’intero mese di agosto. Parte a breve anche l’effettuazione dei tamponi per chi rientra dall’estero anche all’aeroporto di Capodichino.

Ritengo doveroso infine, invitare i nostri concittadini ad evitare viaggi all’estero eventualmente già programmati” ha aggiunto.