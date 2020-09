Matteo Salvini è intervenuto a Napoli in occasione del comizio in piazza Matteotti assieme al candidato presidente del centrodestra Stefano Caldoro.

Le parole di Matteo Salvini

“Ho girato la Campania bella stamattina, quella dell’arte e della storia, e vi dico che non vi meritate De Luca e De Magistris“.

Inizia così il comizio in piazza Matteotti, a Napoli, di Matteo Salvini. Ha poi aggiunto: “Per me, chi spaccia droga va in carcere“. Rivolgendosi ad una ventina di aderenti ai Centri sociali, che dall’estremo della piazza lo fischiano ha quindi affermato: “Lo dico anche a voi, la droga fa male, meglio il vino”.

Salvini ha proseguito: “I voti della camorra mi fanno e ci fanno schifo, noi i camorristi li inseguiamo paese per paese, piazza per piazza.

Non mi fa paura la tizia sbarcata che mi strappa una collana dal collo, figurati quattro camorristi e i Casamonica, e quando torniamo al governo faremo piazza pulita di camorristi e mafiosi”. Per poi aggiungere: “Non ho visto a Napoli in piazza Renzi, Zingaretti e Di Maio“. Per poi aggiungere: “De Luca l’ho visto su Facebook ma l’avrei voluto vedere a Caserta dove ha promesso di completare l’ospedale, a Salerno dove ha speso quattrini per l’ospedale Covid mai realizzato, nelle case popolari di Napoli, a Secondigliano a incontrare i poliziotti del carcere che io ho incontrato”.





A proposito del termovalorizzatore Salvini ha dichiarato: “Il mio dubbio è che qui in Campania non si siano mai voluti costruire termovalorizzatori per avere i rifiuti tossici, per avere uno stato d’emergenza, che fanno comodo alla camorra. E la sinistra ha fatto un regalo alla camorra”.

Immigrati? “Barchini e barconi li rimanderemo a casa. Non ci serve quella gente. Gli unici immigrati che la Lega aiuterà a tornare a casa sono quei campani che lavorano fuori”.