La donna che ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve ha commentato l'accaduto.

La donna che ha aggredito Matteo Salvini è stata raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos e ha commentato quanto accaduto con il leader della Lega. La donna, martedì 9 settembre, ha aggredito Salvini durante un comizio della campagna per le elezioni regionali a Pontassieve, a pochi chilometri da Firenze.

Un’aggressione improvvisa e inaspettata, che ha colpito il leader della Lega e la stessa donna, che probabilmente si sta pentendo del suo gesto.

Donna che ha aggredito Salvini

La donna ha improvvisamente strattonato Matteo Salvini, gli ha strappato la camicia e la catenina che portava al collo, probabilmente un rosario, per poi arrivare ad urlargli “io ti maledico“.

Un attacco mirato quello della trentenne, che ha improvvisamente perso la pazienza e si è scagliata contro il leader della Lega. Si tratta di una donna laureata, perfettamente integrata a Pontassieve, molto attiva nel sociale. La donna è stata raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos per sapere cosa pensa del gesto che lei stessa ha compiuto.

“Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente” ha subito risposto la trentenne, chiedendo ripetutamente se era obbligata a parlare con loro. “Sto facendo altro adesso e non voglio commentare. Non me la sento di dire niente” ha aggiunto la donna, che si è sbilanciata solo quando le è stato chiesto se era pentita. “Mi dispiace…” è stata la risposta definitiva, prima di riagganciare il telefono.

La donna ha dato l’impressione di essere pentita del gesto che ha compiuto, anche se sicuramente lo ha fatto in modo volontario, spinta probabilmente dall’esasperazione.