Matteo Salvini contro il Governo. Il segretario afferma che l'emergenza non esiste.

Matteo Salvini, che ha protestato per la chiusura delle discoteche, torna a parlare di questa nuova fase di emergenza in un’intervista al Sussidiario, sottolineando che ulteriori restrizioni sarebbero totalmente immotivate e che se il governo dovesse decidere una nuova proroga dello stato di emergenza la Lega farà il possibile per evitarlo.

Il leader della Lega è pronto a mobilitarsi nelle piazze e in Parlamento e ha voluto soffermarsi anche sull’alleanza che sostiene Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “È un accordo tra disperati, frutto di una manovra di palazzo. Sono minoranza nel Paese e stanno facendo danni in tutti i settori, passando il tempo a litigare” ha spiegato.

Matteo Salvini sull’emergenza

Matteo Salvini, che ha parlato del suo processo, ha spiegato che Conte, il Pd, il M5s e Renzi stanno cercando di evitare il confronto parlamentare e che temono le elezioni.

Secondo il leader della Lega è inaccettabile l’ipotesi del rinvio del voto delle Regionali, perché a suo dire non esiste alcuna emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia in questo momento. “Lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive. Chi dice il contrario, ovvero il governo, è in malafede e fa terrorismo per mantenere il potere. Ma così si fa del male all’Italia: ora il Covid è gestibile senza allarmismi” ha spiegato Salvini.





Nonostante il numero dei casi sia in aumento, il segretario insiste dicendo che in questo momento non c’è nessuna emergenza e che ulteriori restrizioni sarebbero pura e semplice follia. “È assurdo parlare di emergenza in mancanza di emergenza, sarebbe un insulto per gli italiani e per la democrazia.

Ricordo che il 3 ottobre andrò a processo a Catania per aver difeso i confini, quando ero ministro: spero che Conte-Pd-5Stelle-Renzi non aggiungano un’altra vergogna inventandosi l’ennesima proroga dello stato di emergenza” ha aggiunto. Secondo Matteo Salvini le proroghe dell’emergenza avrebbero come unico scopo quello di mantenere il potere.