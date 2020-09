Elezioni regionali 2020: i dati sull’affluenza ai seggi

Dalle ore 12 di domenica 20 settembre 2020 inizieranno ad arrivare i primi dati sull'affluenza ai seggi per le elezioni regionali.

Nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini di Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Marche, Veneto, Campania e Liguria saranno chiamati alle urne, oltre che per votare al referendum sul taglio dei parlamentari, anche per le elezioni regionali: Notizie.it seguirà costantemente gli aggiornamenti e fornirà in tempo reale i dati sull’affluenza ai seggi.

Elezioni regionali 2020: affluenza

I seggi saranno aperti domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 dalle ore 7 fino alle ore 15. Il Ministero dell’Interno comunicherà i primi dati sull’affluenza intorno alle 12. Alle 19 ci sarà poi un nuovo aggiornamento fino all’ultimo delle 23 che permetterà di capire quante persone si sono recate al voto nella prima giornata disponibile. Stessa cosa avverrà per lunedì, con la differenza che l’ultimo aggiornamento verrà dato alle 15 non appena chiuderanno definitivamente i seggi.

A causa del continuo aumento dei casi di coronavirus, si teme che l’affluenza possa essere molto bassa. Diversi soggetti, soprattutto i più fragili, potrebbero trovarsi a rinunciare al voto per paura di rimanere contagiati. Si ricorda che comunque all’interno dei seggi sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid-19 tra cui l’obbligo di mascherine e il distanziamento interpersonale.

Questa la percentuale di aventi diritto che si era recata alle urne nelle precedenti tornate elettorali regionali: