Diffusi dal Viminale gli aggiornamenti sull'affluenza per il referendum sul taglio dei parlamentari: alle 19 ha votato il 30,19% degli aventi diritto.

Sono ufficialmente aperti in tutta Italia i seggi per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, con Notizie.it che per l’occasione seguirà minuto per minuto gli aggiornamenti riguardo l’affluenza ai seggi e i successivi risultati di questa prima tornata elettorale dell’era Covid.

Si ricorda che i seggi rimarranno aperti domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 fino alle ore 15.



Referendum taglio dei parlamentari, l’affluenza alle 19

Poco dopo le ore 19, il ministero dell’Interno ha diffuso i nuovi dati relativi all’affluenza, che indicano per il momento una partecipazione elettorale corrispondente al 30,19% degli aventi diritto al voto. Ulteriori aggiornamenti verranno diramati alle ore 23 di domenica 20 settembre e successivamente alle ore 12 e alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

L’affluenza alle 12

Come di consueto, i primi risultati in merito all’affluenza per il referendum sono stati comunicati dal ministero dell’Interno poco dopo le ore 12 e hanno indicato una partecipazione elettorale corrispondente al 12,24% degli aventi diritto al voto.

Le percentuali di voto delle singole regioni alle ore 12 sono state invece le seguenti:

Abruzzo : 10,61%

: 10,61% Basilicata : 9,40%

: 9,40% Calabria : 8,62%

: 8,62% Campania : 12,46%

: 12,46% Emilia-Romagna : 14,16%

: 14,16% Friuli-Venezia Giulia : 12,40%

: 12,40% Lazio : 10,87%

: 10,87% Liguria : 15,43%

: 15,43% Lombardia : 12,44%

: 12,44% Marche : 14.,90%

: 14.,90% Molise : 9,76%

: 9,76% Piemonte : 12,02%

: 12,02% Puglia : 13,22%

: 13,22% Sardegna : 7,76%

: 7,76% Sicilia : 6,41%

: 6,41% Toscana : 15,44%

: 15,44% Trentino-Alto Adige : 16,04%

: 16,04% Umbria : 9,56%

: 9,56% Valle D’Aosta : 18,24%

: 18,24% Veneto: 16,31%

Referendum taglio parlamentari, seggi aperti dalle 7

A causa della mancanza del quorum e del timore di assembramenti ai seggi i principali analisti non si aspettano un grande afflusso di elettori alle urne per questa tornata, sottolineando la possibilità che la partita referendaria possa restare ancora aperta proprio grazie alla bassa affluenza. Nelle giornate del 20 e 21 settembre i cittadini italiani voteranno per approvare o respingere la revisione costituzionale riguardo il taglio del numero dei deputati e dei senatori presenti all’interno del Parlamento voluta dall’attuale maggioranza di governo.

Se dovesse vincere il Sì, il numero di deputati passerebbe infatti da 630 a 400, mentre quello dei senatori da 315 a 200 ad eccezione dei senatori a vita che rimarrebbero invece invariati. Il quesito presente sulla scheda referendaria recita: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”.

Le elezioni regionali

Contestualmente al referendum sul taglio dei parlamentari si terranno le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in sette regioni italiane: cioè Veneto, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Entrambe le tornate, previste inizialmente il 29 marzo per quanto riguarda il referendum e tra maggio e giugno per le regionali, erano state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus.