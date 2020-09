Secondo gli ultimi sondaggi politici la coalizione di centrodestra otterrebbe la maggioranza dei seggi con qualsiasi legge elettorale.

Secondo i sondaggi politici condotti da Ipsos e che tengono conto di 29.00 interviste condotte da fine maggio a fine settembre, il centrodestra vincerebbe le elezioni politiche con qualunque legge elettorale. La compagine costituita da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia risulta infatti avere numeri più ampi rispetto alle altre forze politiche.

Sondaggi politici: centrodestra in testa

Secondo la rilevazione le percentuali che otterrebbero i singoli partiti sarebbero le seguenti:

Lega 24%

Partito Democratico 19,3%

Movimento Cinque Stelle 18,6%

Fratelli d’Italia 16,7%

Forza Italia 6,8%

Italia viva 3,1%

Azione 3%

Tenendo conto dell’attuale legge elettorale, vale a dire il Rosatellum, e del taglio dei parlamentari appena approvato, il centrodestra avrebbe la maggioranza alla Camera con 227 seggi contro i 114 stimati per il centrosinistra e i 55 per il M5S.

In Senato i numeri sarebbero rispettivamente 112, 57 e 27. Qualora venisse cambiata la legge elettorale adottando il cosiddetto Germanicum, i seggi sarebbero assegnati con metodo proporzionale.

Indipendentemente dalla soglia di sbarramento fissata (al 3% o al 5%), la maggioranza degli scranni andrebbero al centrodestra. Nel primo caso avrebbe 206 seggi alla Camera e 108 al Senato, nel secondo 219 a Montecitorio e 112 a Palazzo Madama. Abbastanza in entrambe le evenienze per poter governare.

In una situazione siffatta diventa centrale il ruolo dei moderati ma anche quello di chi cambia gruppo parlamentare. Con così pochi seggi il cosiddetto cambio di casacca diventa ancor più decisivo e rilevante per un’eventuale maggioranza di governo e per mantenere gli assetti determinati dal voto degli elettori.