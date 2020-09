Sandra Zampa ha svelato che secondo lei è necessario prorogare lo stato di emergenza per il Covid.

La scadenza della proroga dello stato di emergenza emanato da Giuseppe Conte sta per finire. La data era il 15 ottobre, mentre il 7 ottobre cessa il dcpm che ha fissato le ultime misure per prevenire i contagi. Una data che sembra essere destinata ad un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre.

Il presidente ha escluso un nuovo lockdown, ma i casi sono in continuo aumento e questo porta a pensare ad una possibile ulteriore proroga dello stato di emergenza.

Sandra Zampa sul Coronavirus

“Credo che avremo la necessità di chiedere una proroga dello stato di emergenza” ha commentato Sandra Zampa, il sottosegretario alla Salute, durante un intervento nella trasmissione Agorà su RaiTre.

Una dichiarazione che non è piaciuta a tutti, ma che lei trova assolutamente necessaria. Il sottosegretario è convinta che interrompere lo stato di emergenza il 15 ottobre sarebbe un grave errore, perché secondo il suo parere è necessario portarlo avanti.

“Lo stato di emergenza mantiene la possibilità di fare in fretta, se necessario” ha spiegato Zampa. “Non vogliamo i pieni poteri, né li abbiamo mai chiesti. Abbiamo chiesto al Paese di poter decidere in fretta.

Nessuno potrebbe essere perdonato se perdesse tempo sapendo cos’è il Covid oggi” aveva dichiarato il sottosegretario quando era stato prorogato lo stato di emergenza per la prima volta. La scadenza per il momento rimane il 15 ottobre, ma è probabile che venga prorogato fino al 31 dicembre. Questa scelta rende possibile prendere delle decisioni tempestive e in modo molto più semplice per quanto riguarda il Coronavirus.