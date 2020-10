Inizierà a breve l'udienza preliminare del processo intentato contro Matteo Salvini: presente a suo sostegno tutto il centrodestra.

Si terrà oggi alle 9:00 l’udienza preliminare del processo in cui è imputato Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato di persona ai danni di 135 migranti rimasti per cinque giorni sulla nave Gregoretti in attesa dello sbarco. Presenti davanti al Tribunale tutti i leader del centrodestra, a fianco dell’ex titolare del Viminale per “difendere un principio sacrosanto, cioè che un ministro che fa quello che la maggioranza degli italiani gli ha chiesto di fare e non può essere processato per questo“.

Processo a Salvini

Il giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio il numero uno della Lega o se pronunciare una sentenza di non luogo a procedere prosciogliendolo dalle accuse che la procura di Catania aveva comunque già chiesto di archiviare. Decine di parlamentari del Carroccio e centinaia di cittadini hanno raggiunto la città siciliana per sostenerlo e prendere parte al ciclo di incontri organizzato preliminarmente all’udienza e culminato nella serata del 2 ottobre con un’intervista a Salvini.

Dopo aver ammesso che “questo 3 ottobre me lo ricorderò comunque vada“, ha affermato che sarebbe preoccupato se avesse la coscienza sporca. Ma, convinto di aver solo fatto il suo dovere, non ha negato che secondo lui alla fine il processo non ci sarà: “Non si è fatto male nessuno, abbiamo rispettato le leggi e svegliato l’Europa“. Dal palco ha poi sottolineato che la sua vicenda potrebbe essere un precedente e in futuro potrebbero finire a processo altri membri del governo per le loro azioni.

A tal proposito ha invocato una riflessione su qual è il confine tra la competenza dell’esecutivo e quella della magistratura. Oltre ai sostenitori della Lega saranno presenti anche altri membri del centrodestra, primi fra tutti gli alleati Giorgia Meloni e Antonio Tajani.