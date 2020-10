Dpcm, Conte interviene al Senato: “Restrizioni anche in altre regioni”

Intervenendo in Senato sul Dpcm del 18 ottobre, Conte ha ventilato l'ipotesi di estendere ad altre regioni le restrizioni di Lombardia e Campania.

Intervenendo in Senato per l’informativa sul Dpcm del 18 ottobre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ventilato l’ipotesi di estendere ad altre regioni le restrizioni di Lombardia e Campania: “Vi sono già alcune Regioni che hanno avviato la procedura per arrivare a varare misure più restrittive, come la Lombardia che ha completato il suo iter, e come la Campania.

Ma non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti da parte di altre Regioni. Dobbiamo evitare tutti spostamenti non necessari”.