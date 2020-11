Il Premier Conte si prende la responsabilità delle nomine dei commissari in Calabria pur ribadendo che a decidere sia stato tutto il governo.

Il Premier Conte ha espresso il suo dispiacere di fronte alla vicenda dei commissari alla Sanità in Calabria e si è assunto la responsabilità non solo del fatto che la designazione di Gaudio non sia andata a buon fine ma anche delle nomine precedenti (Cotticelli e Zuccatelli).

Conte commenta il caso Calabria

“Mi dispiace per i calabresi che meritano una risposta dopo anni di malasanità“. Così ha affermato il Presidente del Consiglio intervistato da La Stampa facendo un mea culpa per quanto accaduto nella regione, dove ha rassegnato le dimissioni il terzo commissario nominato dal governo in poco più d due settimane.

“Dopo i passi falsi compiuti avvertiamo la responsabilità di indicare la persona giusta con adeguate competenze nel campo dell’organizzazione sanitaria e contabile“, ha quindi sottolineato.

Quanto alla rinuncia all’incarico di Gaudio, ha spiegato che gli aveva riferito in maniera trasparente in suoi problemi familiari confidando di poterli superare. D’altro canto, gestendo tanti dossier, non ha avuto la possibilità di incontrarlo o di effettuare controlli così in dettaglio.

Nonostante i pasticci però Conte ha escluso qualsiasi frattura all’interno della maggioranza e attriti con il ministro Speranza. Il processo decisionale, ha sottolineato, si è sviluppato in modo lineare e nel pieno confronto con tutti i ministri direttamente coinvolti (Economia, Salute, Affari Regionali).

Ora in Calabria, ha spiegato, il governo ha siglato una convenzione con la Protezione civile che permetterà a Emergency di gestire ospedali da campo, Covid hotel e operazioni di triage. Per il momento dunque nessun altra nomina di commissario.