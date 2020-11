Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori ter: il testo prevede aiuti per 2 miliardi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il Decreto Ristori ter che prevede uno stanziamento di ulteriori 2 miliardi di aiuti per finanziare le attività più colpite dalle restrizioni anti contagio. Il governo ha inoltre dato il via libera alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio, da votare in Parlamento mercoledì 25 novembre, per ottenere ulteriori 8 miliardi da destinare al Decreto Ristori quater concentrato sulle proroghe fiscali e su “misure che consentiranno di estendere gli interventi previsti a favore degli operatori economici, per il sostegno dei settori produttivi e per il sostegno dei cittadini“.

Consiglio dei Ministri sul Decreto Ristori ter

I fondi stanziati con Decreto Ristori ter, che dagli iniziali 1,4 sono arrivati a 2 miliardi, saranno destinati alle aree che hanno cambiato il proprio colore passando dalla zona arancione a quella rossa. Alla lista dei codici Ateco che riceveranno aiuti in quanto costretti a chiudere o a limitare la propria attività, si aggiungono poi negozi di scarpe e accessori. I meccanismi di erogazione del contributo saranno i medesimi previsti dai primi due Decreti Ristori.

Oltre al finanziamento delle attività colpite dalle misure restrittive, il provvedimento destina anche un fondo di 400 milioni ai Comuni per adottare misure urgenti di solidarietà alimentare. Denaro che il governo erogherà agli enti locali entro una settimana dall’entrata in vigore del decreto.

Altri 100 milioni serviranno poi per acquistare e distribuire sul territorio nazionale i farmaci per la cura dei pazienti con coronavirus. Tale denaro è a disposizione del commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri.