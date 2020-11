Nicola Morra sul suo profilo Facebook pubblica la foto del leghista Salvini con Scozzafava, arrestati per essere uno 'Ndranghetista.

Il presidente della commissione antimafia Nicola Morra sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto che ritrae Matteo Salvini accanto a Domenico Scozzafava, arrestato recentemente come esponente della 'Ndrangheta. "Ci spieghi queste relazioni con uno degli arrestati", commenta Morra.

Nicola Morra, presidente della commissione antimafia ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Salvini accanto a uno degli esponenti della ‘Ndrangheta Domenico Scozzafava.

“Il leader della Lega Spieghi queste relazioni troppo superficialmente accettate con uno degli arrestati dell’inchiesta “Farmabusiness” in cui è coinvolto anche Tallini, presidente del Consiglio Regionale della Calabria”, commenta nella didascalia Morra.

Una reazione che arriva pochi giorni dopo la polemica suscita proprio dalle dichiarazioni di Morra sulla malattia della precedente presidente della Calabria Jole Santelli.

Parole che hanno fatto infuriare molti esponenti dell’opposizione, come Tajani di Forza Italia e lo stesso leghista Salvini.

‘Ndranghetista fino al midollo

Domenico Scozzafava è tra gli arrestati per l’inchiesta “Farmabusiness”, in cui è coinvolto anche l’ex presidente del consiglio regionale calabrese Tallini. Secondo quanto descrivono gli atti, pare che Scozzafava fosse un “formidalbile portatore di voti” per Forza Italia, ma anche “‘Ndranghetista fino al midollo“.

I rapporti tra Tallini e Scozzafava si erano intensificati tra il 2017 e 2018, quando siglarono una fiorente attività di sostegno e pubblicità elettorale.

Più nello specifico, Scozzafava poteva vantare di raccogliere numerosi voti per il partito di Tallini (Forza Italia appunto), senza lasciare tracce di sè.