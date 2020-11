"Conte e Di Maio usano l'Air Force Renzi", l'attacco del leader di Italia Viva al M5s.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torna ad attaccare gli alleati di governo del M5s e lo fa restituendo al mittente una vecchia accusa che i pentastellati aveva usato contro di lui ai tempi in cui era presidente del Consiglio, quella del cosiddetto Air Force Renzi.

L’aereo di Stato, acquistato anni fa dall’allora segretario del Pd, era stato al centro delle polemiche per via del suo alto costo – pagato con soldi pubblici – e per il suo scarso utilizzo. Una mossa che il M5s degli albori utilizzò per colpire fortemente il premier, ledendone l’immagine pubblica. Venne anche aperta un’inchiesta con l’ipotesi di reato per truffa aggravata legata alla compravendita dell’aereo con Etihad.

L’Air Force Renzi del M5s

In una battuta concessa a Vista a margine dell’audizione sul caso di Giulio Regeni, Renzi attacca il M5s: “Ho detto dotatevi di un areo di Stato, che permetta di fare le missioni internazionali, non trova mai il mio nome in questa vicenda perché stavo guidando il Paese, non mi preoccupavo degli appalti”.

“L’aereo di Stato serve al Paese – ha detto il leader di Italia Viva – Conte come va all’estero con l’aereo di Stato. Di Maio che aveva fatto tante polemiche va con lo stesso aereo mio”.

Continua dunque l’attacco dall’interno di Renzi al MoVimento 5 Stelle che tanto lo contestò ai tempi in cui era presidente del Consiglio. Vecchie rugginI che di tanto in tanto riemergono e pongono purtroppo il focus sulla instabilità della maggioranza di governo in un momento di grave crisi ed emergenza per il Paese.