Il capogruppo id Iv al Senato: "Libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva"

Italia Viva vuole che il vaccino anti-Covid sia obbligatorio e gratuito per tutti. Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, in un’intervista a Fanpage.it, ha spiegato le sue ragioni. Faraone punta anche a un piano ben organizzato per la sua distribuzione, anche “con il sostegno dell’esercito”.

L’ordine del suo partito è semplice: “La libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva”.

Vaccino Covid, Italia Viva: “Obbligatorio”

“Il vaccino è la nostra più grande opportunità per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità, per salvare l’economia e il lavoro, perché i nostri figli tornino a scuola, con tutto quello che essa rappresenta, dalle competenze didattiche agli aspetti relazionali e sociali – ha continuato il senatore, dimostrando una vicinanza di posizioni con le recenti dichiarazioni di Sileri -.

Il vaccino deve essere gratuito e a mio avviso obbligatorio, non solo: bisogna distribuirlo con un piano ben organizzato e con il sostegno dell’esercito”.

E ancora: “Così come è accaduto per altri virus o malattie che sono state debellate dai vaccini di massa, penso al vaiolo o alla poliomelite, anche il Covid può essere sconfitto. Bisogna stare in guardia perché il virus ha ucciso finora più di 50mila persone e distrutto tante famiglie, polarizzando le terapie intensive.

Obbligo vaccinale significa immunità di gregge e quindi libertà per per chi il vaccino non può farlo, penso ai malati oncologici, ai più fragili, agli immunodepressi, a chi soffre di disagi fisici o psichici: non possiamo prestare il fianco ai noi vax o a chi insegue le ambulanze. So che esiste un problema di diffidenza che va combattuto con una corretta informazione. Faccio appello al senso di responsabilità dei media, prima di tutto”.