Spostamenti, viaggi all'estero, distanziamento, scuole : le nuove misure contenute nel testo definitivo del dpcm valido dal 4 dicembre.

Il Premier Conte ha firmato il nuovo dpcm in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2020: il testo definitivo (CLICCA QUI PER IL PDF E QUI PER GLI ALLEGATI), giunto dopo giorni di confronti con gli esperti, introduce nuove restrizioni e limitazioni per il periodo natalizio.

Il testo definitivo del dpcm in vigore dal 4 dicembre

La misura più discussa del provvedimento, che segue il Decreto di Natale approvato dal Consiglio dei Ministri due giorni prima per prorogare la durata dei dpcm da trenta a cinquanta giorni, è quella relativa al divieto di spostamento anche nelle regioni gialle dal 21 dicembre al 6 gennaio. E quello di uscita dal proprio comune nelle giornate del 25 e 26 dicembre e dell’1 gennaio.

Norme fatte per evitare cenoni e veglioni tra parenti e amici provenienti da territori diversi che hanno scatenato l’ira dei governatori. Costoro hanno infatti lamentato di non essere stati ascoltati e di aver ricevuto il decreto quasi ultimato con poche ore a disposizione per migliorarlo. Il centrodestra unito è anche sceso in piazza per chiedere le dimissioni del Premier Conte.

Tra le altre regole contenute nel testo definitivo vi è il rientro in classe al 7 gennaio per gli studenti delle scuole superiori.

Seguendo le indicazioni degli esperti si è stabilito di garantire la didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. Previste inoltre misure restrittive per i viaggi all’estero: per disincentivare le vacanze sulla neve è stata stabilita una quarantena obbligatoria di dieci giorni per chiunque faccia rientro in Italia.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio inoltre vi sarà la sospensione delle crociere in Italia e la chiusura degli impianti sciistici. Confermata infine la regola del distanziamento, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso e il divieto di assembramento.