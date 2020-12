L’ex Premier Matteo Renzi rimette in discussione il Recovery Plan e la legge di Bilancio. In caso contrario Italia Viva voterà contro.

L’ex Premier Matteo Renzi ha comunicato in modo molto aperto in Senato che chiede maggiore trasparenza nella stesura della manovra e della task force o diversamente Italia Viva porrà voto contrario alla legge di Bilancio. “È il momento di dirci le cose in faccia”, ha dichiarato Renzi.

Si tratta di un discorso che ha tratto il plauso da parte delle forze dell’opposizione. A questo proposito la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti ha dichiarato: “Saluto Renzi che usa le parole dell’opposizione, ha strappato applausi anche da questa parte”. Diversamente Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere positiva rispetto a quanto dichiarato affermando che starebbe “solo a repentaglio la stabilità italiana”.

Recovery Plan le parole di Renzi

“Per giocare pulito e trasparente, noi diciamo: se c’è un provvedimento che tiene dentro la governance del Next Generation Eu, noi votiamo contro.

Siamo pronti a discutere, ma non a usare la manovra come veicolo di quello che abbiamo letto sui giornali, compresi i servizi. Se c’è una norma che mette la governance con i servizi votiamo no”. A dirlo è il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi nel corso del discorso davanti al Senato.

Matteo Renzi si è poi rivolto al dem dichiarando: Noi non scambieremo il nostro Sì alla proposta di governance con uno strapuntino.

Non va bene che ci arrivi nottetempo alle due di notte, nella mail dei ministri, un progetto di 128 pagine che deve diventare un emendamento alla legge di bilancio senza che venga discussa dal Parlamento. È impensabile”. A questo proposito si è però espresso il segretario del Partito Democratico che ha dichiarato: “Il programma delle cose da fare e le priorità da scegliere si devono basare sulla chiarezza e sulla pazienza unitaria.

Sulla collegialità e sulla condivisione…se questa volontà non si afferma tutto diventa difficile”.