Nuovo sondaggio Index: la Meloni supera Conte nella classifica sulla fiducia degli italiani nei leader politici.

Giorgia Meloni continua nella sua ascesa nella politica italiana e i numeri del consenso sono sempre più ampi. Il suo partito, Fratelli d’Italia, è ormai solido al terzo posto delle intenzioni di voto e oscilla intorno al 15% secondo quanto rivelato dalle principali rilevazioni.

Una forza politica con a capo una leader che si sta dimostrando carismatica e vigorosa, in grado di far valere le proprie idee con grande convinzione. Il sondaggio Index Research sulla fiducia nei leader proposto a PiazzaPulita nella puntata di ieri, 10 dicembre, dà seguito a quanto detto finora in quanto la Meloni ha superato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l’exploit che questo ha avuto durante la prima fase dell’emergenza covid.

Nello specifico per l’istituto di rilevazione, Giorgia Meloni resta stabile al 38%, mentre è Conte a perdere ben 2 punti percentuali in una settimana scivolando al 36%. Un calo di popolarità per il premier, che permette alla leader di Fratelli d’Italia di superarlo. Chiude il podio l’alleato nella coalizione di centrodestra di FdI, Matteo Salvini, che è stabile al 29%.

C’è poi Nicola Zingaretti, del Pd, al 26% del consenso come leader politico, Silvio Berlusconi, di Forza Italia al 20%. Entrambi hanno perso un punto percentuale in una settimana.

Carlo Calenda, di Azione e probabile candidato del centrosinistra per il ruolo di sindaco di Roma, è al 17% così come l’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Male Matteo Renzi fermo al 13% nella classifica dei leader valutati in base alla fiducia concessa loro dagli italiani.