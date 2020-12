Una fotografia che ritrae Matteo Salvini consegnare pacchi di Natale con i City Angels ha acceso le polemiche sui social.

Come da diversi anni, Matteo Salvini ha festeggiato il Natale in compagnia di diverse associazioni di volontariato tra cui i City Angels, impegnati a portare doni alle famiglie più sole e bisognose. Tra le foto condivise dal leader della Lega ce n’è però una che ha fatto scattare le polemiche.

Salvini con i City Angels

Si tratta in particolare di uno scatto che lo ritrae insieme a Daniela Javarone, madrina dell’associazione che ogni anno, in occasione delle festività natalizie, porta pacchi dono a 120 anziani soli. Nell’immagine in questione si vede Salvini consegnarne uno di questi ad una donna di origini etiopi.

Una foto che ha scatenato l’ira del figlio di quest’ultima, Michele Tibello, intervenuto accusando il team comunicazione del Carroccio di aver immortalato la madre nel giardino della propria abitazione a scopo propagandistico: “Vi ricordo che mia madre non è una clochard che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista“.

Il leader della Lega non aveva però specificato si trattasse di clochard o senzatetto, bensì soltanto scritto di essere andato a “consegnare pacchi insieme agli amici del volontariato milanese“. A causare il fraintendimento potrebbe essere stato il fatto che poco prima si fosse recato a pranzo con gli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari, ma i due episodi non sono comunque collegati e che la donna fosse una clochard non è stato specificato da nessuna parte.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Associazione di volontari City Angels tramite la voce del presidente e fondatore Mario Furlan. Tramite un video si è dissociato dall’operato della Javarone accusandola di aver fatto qualcosa a “a mia e nostra completa insaputa” e di non averlo portato a conoscenza della presenza di Salvini.