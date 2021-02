Le parole di Giuseppe Conte dopo il passaggio di consegne con il nuovo premier Mario Draghi.

Giuseppe Conte ha ufficialmente lasciato Palazzo Chigi, dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo premier Mario Draghi. Salutato con calorosi applausi, Conte ha salutato tutti, pronto per rientrare nella sua abitazione. L’ex premier ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.it.

Le parole di Giuseppe Conte

Un momento molto intenso quello in cui Giuseppe Conte ha abbandonato Palazzo Chigi, dopo il passaggio di consegne e la cerimonia della campanella con il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. I dipendenti del Palazzo, si sono radunati nel cortile e affacciati dalle finestre, per salutare il premier uscente, che si è commosso e si è allontanato mano nella mano con la compagna Olivia Paladino. Fanpage.it ha riportato le sue prime dichiarazioni dopo questo importante passaggio di consegne con Mario Draghi.

“Mai rammarichi” ha affermato Giuseppe Conte. “Sempre guardare avanti, sempre” ha aggiunto, dopo il momento di forte commozione.

Giuseppe Conte, ai microfoni di Fanpage.it, ha dichiarato di non avere rimpianti e di essere pronto per guardare avanti. Le sue dichiarazioni risalgono a prima di rientrare nella sua abitazione dopo il passaggio di consegne con il nuovo premier. Giuseppe Conte è sceso dalla macchina, in compagnia della sua compagna Olivia, e alla domanda su cosa gli rimane dell’esperienza vissuta a Palazzo Chigi, ha risposto che per lui è stata una grande esperienza.

“Spero di essermi migliorato anche come persona” ha spiegato l’ex premier. La sua ultima giornata a Palazzo Chigi ha deciso di definirla “sobria ed efficace“, come lui stesso ha spiegato a Fanpage.it.