Poliziotta su TikTok: “Io posso andare a 150 km/h e voi no, dovete togliervi di mezzo”

Una poliziotta ha dichiarato su TikTok che lei può andare a 150 chilometri orari, mentre gli altri no: scoppia la polemica.

Breanna Strauss è una poliziotta di Wasnhington. La donna si è resa protagonista di un video controverso postato su TikTok divenuto virale ultimamente. Nel filmato l’agente afferma che lei può girare in auto a 150 chilometri orari, mentre gli altri no, invitando quindi tutti a togliersi di mezzo.

Sui social è scoppiata una polemica per le dichiarazioni di Breanna e sembra che il dipartimento di Washington abbia punito la ragazza, tramite una sospensione. Il provvedimento però non ha convinto tutti.

Poliziotta su TikTok: le sue dichiarazioni hanno scatenato polemiche

Il filmato è stato originariamente pubblicato sui social lo scorso luglio. Esso mostra Breanna Strauss, ufficiale del Dipartimento di polizia di Washington Federal Way, che parla rivolta ai suoi follower dicendo loro di togliersi di mezzo, utilizzando frasi poco carine.

Il video è stato ripubblicato su Reddit e ha avuto attenzioni maggiori da parte degli utenti. Nel filmato Breanna afferma: “Se stiamo guidando in autostrada con le nostre auto della polizia, dovete f********** togliervi di mezzo” e inoltre: “Il modo migliore per scoprire se non sei te il problema è togliersi di mezzo c***… Io posso correre, voi non potete farlo c***”.

Punita con una sospensione di 10 ore

Come informa Leggo, il dipartimento di Washington ha avviato le opportune indagini dopo quanto accaduto, analizzando eventuali problemi disciplinari di Breanna Strauss, non trovandoli tuttavia.

L’agente di polizia è stata dunque punita con una sospensione di dieci ore. Gli utenti però non ci stanno e hanno chiesto il licenziamento della giovane donna.